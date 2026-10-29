Crecen vehículos 4.4 veces más que la población en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Crecen vehículos 4.4 veces más que la población en Saltillo
    El tráfico en Saltillo y Torreón se ha agravado con el aumento en el parque vehicular.
En 10 años, habitantes de Saltillo escalaron de 807 mil a 959 mil

El parque vehicular de Saltillo creció 4.4 veces más que la población en una década, al registrar un incremento de 82.8 por ciento entre 2015 y 2025, frente al aumento poblacional de 18.8 por ciento, de acuerdo con un cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) y las encuestas intercensales muestran que la cantidad de automóviles pasó de 249 mil 964 a 456 mil 886 unidades en ese periodo, mientras que la población aumentó de 807 mil 537 a 959 mil 061 habitantes.

Esta diferencia en el ritmo de crecimiento modificó la proporción de vehículos por habitante. En 2015 había 31 automóviles por cada 100 personas, mientras que para 2025 la cifra llegó a 48, un incremento de 54 por ciento.

En otras palabras, la relación pasó de 3.23 habitantes por automóvil a apenas 2.1 en diez años, lo que refleja el avance de la motorización en la capital de Coahuila.

Al mismo tiempo, los indicadores estatales muestran una reducción en el uso de alternativas de movilidad, como caminar o trasladarse en bicicleta. Entre 2020 y 2025, el porcentaje de estudiantes que utilizaban la bicicleta para acudir a la escuela bajó de 1.1 a 0.7 por ciento, mientras que entre los trabajadores disminuyó de 5 a 3.2
por ciento.

Los traslados escolares a pie también descendieron de 42.1 a 38 por ciento, en tanto que los desplazamientos peatonales hacia los centros laborales cayeron de 13.2 a 10.3 por ciento.

El urbanista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila, José Ruiz Fernández, consideró que la disminución de la movilidad activa coincide con el aumento de los viajes en vehículos motorizados, principalmente automóviles particulares y
motocicletas.

Explicó que la invasión de ciclovías por automovilistas y la falta de mantenimiento reducen la percepción de seguridad para los ciclistas. En el caso de los peatones, las distancias y las condiciones de las banquetas también influyen en la elección del medio de transporte.

El especialista agregó que los cambios en la edad de los estudiantes y la ubicación de universidades y escuelas técnicas pueden dificultar los traslados no motorizados, mientras que las variaciones en el transporte escolar y de personal también inciden en las dinámicas de movilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: leer, enseñar y transformar desde la perspectiva de ellas

NosotrAs: leer, enseñar y transformar desde la perspectiva de ellas

true

La crisis del INE es mucho más grave de lo que se ve
Cada 28 de octubre, la parroquia de San Hipólito y San Casiano, en la Ciudad de México, recibe a miles de personas que acuden a venerar a San Judas Tadeo.

Parroquia de San Hipólito y San Casiano... ¿por qué se llena de fieles a San Judas Tadeo casa 28 de octubre?
El sorteo se realizará el 4 de diciembre y contempla una bolsa de 500 millones de pesos para consumidores y comercios participantes

SAT confirma fecha del Sorteo El Buen Fin 2026: habrá premios de hasta 250 mil pesos
Espera. La presentadora permanece bajo vigilancia médica tras presentar complicaciones posteriores a una cirugía de emergencia.

Laura Bozzo sigue hospitalizada: su familia desmiente rumores sobre su muerte
El conductor de Es Show pateó un dron durante una transmisión en vivo y el aparato impactó en el rostro de su compañera. Multimedios aún no confirma si habrá despido.

¿Será despedido de Multimedios?... Ernesto Chavana patea un dron y le pega a conductora en la cara en Es Show (Video)
La joven saltillense suma experiencia en Aguascalientes, donde se reúne con deportistas infantiles de diferentes estados para disputar el torneo nacional.

Con 8 años, la saltillense Emma Castillo compite en el Nacional de Tenis de Mesa U-13
De la Torre formó parte de Charros de Jalisco en las temporadas 2024 y 2025, luego de la creación de la LMS.

Saltillense Olivia de la Torre llega a Leonas de Yucatán para la temporada 2027, ¿cuándo debuta?