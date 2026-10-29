Crecen vehículos 4.4 veces más que la población en Saltillo

El parque vehicular de Saltillo creció 4.4 veces más que la población en una década, al registrar un incremento de 82.8 por ciento entre 2015 y 2025, frente al aumento poblacional de 18.8 por ciento, de acuerdo con un cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) y las encuestas intercensales muestran que la cantidad de automóviles pasó de 249 mil 964 a 456 mil 886 unidades en ese periodo, mientras que la población aumentó de 807 mil 537 a 959 mil 061 habitantes.

Esta diferencia en el ritmo de crecimiento modificó la proporción de vehículos por habitante. En 2015 había 31 automóviles por cada 100 personas, mientras que para 2025 la cifra llegó a 48, un incremento de 54 por ciento.

En otras palabras, la relación pasó de 3.23 habitantes por automóvil a apenas 2.1 en diez años, lo que refleja el avance de la motorización en la capital de Coahuila.

Al mismo tiempo, los indicadores estatales muestran una reducción en el uso de alternativas de movilidad, como caminar o trasladarse en bicicleta. Entre 2020 y 2025, el porcentaje de estudiantes que utilizaban la bicicleta para acudir a la escuela bajó de 1.1 a 0.7 por ciento, mientras que entre los trabajadores disminuyó de 5 a 3.2

por ciento.

Los traslados escolares a pie también descendieron de 42.1 a 38 por ciento, en tanto que los desplazamientos peatonales hacia los centros laborales cayeron de 13.2 a 10.3 por ciento.

El urbanista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila, José Ruiz Fernández, consideró que la disminución de la movilidad activa coincide con el aumento de los viajes en vehículos motorizados, principalmente automóviles particulares y

motocicletas.

Explicó que la invasión de ciclovías por automovilistas y la falta de mantenimiento reducen la percepción de seguridad para los ciclistas. En el caso de los peatones, las distancias y las condiciones de las banquetas también influyen en la elección del medio de transporte.

El especialista agregó que los cambios en la edad de los estudiantes y la ubicación de universidades y escuelas técnicas pueden dificultar los traslados no motorizados, mientras que las variaciones en el transporte escolar y de personal también inciden en las dinámicas de movilidad.