Laura Bozzo sigue hospitalizada: su familia desmiente rumores sobre su muerte

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Laura Bozzo sigue hospitalizada: su familia desmiente rumores sobre su muerte
    Espera. La presentadora permanece bajo vigilancia médica tras presentar complicaciones posteriores a una cirugía de emergencia. FOTO: FACEBOOK@LAURABOZZO

La conductora peruana fue intervenida por una úlcera duodenal perforada; sin embargo, tras presentar complicaciones como neumonía y sepsis, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México

La falsa condolencia de Alfredo Adame por la supuesta muerte de Laura Bozzo provocó reacciones entre sus fanáticos y su familia, que expresó su indignación por la difusión de un rumor alejado de la realidad, ya que la conductora peruana continúa recibiendo atención médica en terapia intensiva.

De acuerdo con reportes de Reforma, la conductora, de 75 años, continúa bajo atención médica y sus representantes esperan información actualizada sobre su evolución.

El comunicado de su familia llegó este miércoles, luego de que se difundieran publicaciones que aseguraban que la presentadora había muerto. Su hija, Alejandra de la Fuente, rechazó categóricamente esa versión y pidió a los medios de comunicación y al público verificar la información antes de compartirla.

$!Postura. Alejandra De la Fuente compartió un breve comunicado para desmentir la muerte de su madre.
Postura. Alejandra De la Fuente compartió un breve comunicado para desmentir la muerte de su madre. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

¿CÓMO ESTÁ LAURA BOZZO?

La representante de Bozzo también confirmó a People en Español que están a la espera de información de los médicos para comunicar nuevos avances sobre su estado de salud.

Esta difícil situación comenzó el 13 de octubre, cuando Bozzo fue ingresada de emergencia en el Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, debido a una úlcera duodenal perforada que requirió cirugía.

Incluso después de la intervención, presentó complicaciones que, según diversos reportes, incluyeron neumonía y sepsis, por lo que posteriormente fue trasladada a un hospital de la capital mexicana.

Fue el martes cuando la periodista Martha Figueroa informó que la neumonía persiste, aunque la frecuencia cardiaca de la conductora se encuentra estable y no ha sido necesario volver a intubarla.

Sin embargo, la información disponible no procede de un parte médico público y oficial, mientras que la familia no ha confirmado una fecha para su salida de terapia intensiva.

Dolorosa confesión: revela Yuri que sufrió abuso en su infancia

Los rumores sobre su fallecimiento generaron inquietud entre sus seguidores, especialmente por la reserva que ha mantenido su entorno respecto a los detalles de su tratamiento. (Con información de Reforma)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Laura Bozzo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid