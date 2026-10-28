Laura Bozzo sigue hospitalizada: su familia desmiente rumores sobre su muerte

La falsa condolencia de Alfredo Adame por la supuesta muerte de Laura Bozzo provocó reacciones entre sus fanáticos y su familia, que expresó su indignación por la difusión de un rumor alejado de la realidad, ya que la conductora peruana continúa recibiendo atención médica en terapia intensiva.

De acuerdo con reportes de Reforma, la conductora, de 75 años, continúa bajo atención médica y sus representantes esperan información actualizada sobre su evolución.

El comunicado de su familia llegó este miércoles, luego de que se difundieran publicaciones que aseguraban que la presentadora había muerto. Su hija, Alejandra de la Fuente, rechazó categóricamente esa versión y pidió a los medios de comunicación y al público verificar la información antes de compartirla.