Laura Bozzo sigue hospitalizada: su familia desmiente rumores sobre su muerte
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La conductora peruana fue intervenida por una úlcera duodenal perforada; sin embargo, tras presentar complicaciones como neumonía y sepsis, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México
La falsa condolencia de Alfredo Adame por la supuesta muerte de Laura Bozzo provocó reacciones entre sus fanáticos y su familia, que expresó su indignación por la difusión de un rumor alejado de la realidad, ya que la conductora peruana continúa recibiendo atención médica en terapia intensiva.
De acuerdo con reportes de Reforma, la conductora, de 75 años, continúa bajo atención médica y sus representantes esperan información actualizada sobre su evolución.
El comunicado de su familia llegó este miércoles, luego de que se difundieran publicaciones que aseguraban que la presentadora había muerto. Su hija, Alejandra de la Fuente, rechazó categóricamente esa versión y pidió a los medios de comunicación y al público verificar la información antes de compartirla.
¿CÓMO ESTÁ LAURA BOZZO?
La representante de Bozzo también confirmó a People en Español que están a la espera de información de los médicos para comunicar nuevos avances sobre su estado de salud.
Esta difícil situación comenzó el 13 de octubre, cuando Bozzo fue ingresada de emergencia en el Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, debido a una úlcera duodenal perforada que requirió cirugía.
Incluso después de la intervención, presentó complicaciones que, según diversos reportes, incluyeron neumonía y sepsis, por lo que posteriormente fue trasladada a un hospital de la capital mexicana.
Fue el martes cuando la periodista Martha Figueroa informó que la neumonía persiste, aunque la frecuencia cardiaca de la conductora se encuentra estable y no ha sido necesario volver a intubarla.
Sin embargo, la información disponible no procede de un parte médico público y oficial, mientras que la familia no ha confirmado una fecha para su salida de terapia intensiva.
Los rumores sobre su fallecimiento generaron inquietud entre sus seguidores, especialmente por la reserva que ha mantenido su entorno respecto a los detalles de su tratamiento. (Con información de Reforma)