Saltillense Olivia de la Torre llega a Leonas de Yucatán para la temporada 2027, ¿cuándo debuta?

La saltillense Olivia Guadalupe de la Torre Contreras comenzará una nueva etapa en su carrera profesional al incorporarse a Leonas de Yucatán, equipo que debutará en la Liga Mexicana de Sóftbol (LMS) durante la temporada 2027, cuyo calendario regular arrancará el próximo 21 de enero. La coahuilense formará parte de una de las dos nuevas organizaciones que se integrarán al circuito, en una campaña que contará con ocho equipos y concluirá su fase regular el 7 de marzo. Para De la Torre, el cambio representa la oportunidad de continuar su trayectoria en el profesionalismo, ahora con una novena que buscará hacerse de un lugar en la competencia.

Su historia en los diamantes comenzó desde temprana edad. A los 12 años empezó a participar en torneos en Estados Unidos, con actividad en ciudades de Atlanta, Florida y Texas. Posteriormente, representó a Coahuila en campeonatos nacionales y llegó a la Selección Mexicana como jugadora, con la que enfrentó a equipos de países como Estados Unidos, Cuba, Japón y China Taipéi.

Con el paso de los años, también encontró espacio en el cuerpo técnico de los representativos nacionales. En 2023 se desempeñó como coach de pitcheo de la Selección Mexicana Sub-15, con la que obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Lima, Perú. Ese resultado le dio al conjunto mexicano el pase al Campeonato Mundial de la categoría. Durante el mismo año, De la Torre sumó otra experiencia internacional al colaborar con el representativo juvenil que consiguió el bronce en la Copa Utsugi, disputada en Japón. Su formación deportiva se complementa con su preparación académica. Es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde también jugó con los equipos representativos de Tigres y consiguió campeonatos universitarios.

En 2024 dio el salto al sóftbol profesional con Charros de Jalisco, durante la temporada inaugural de la LMS. Con el conjunto jalisciense formó parte del plantel que conquistó la primera Serie de la Reina y consiguió un registro particular al convertirse en la primera lanzadora en lograr un salvamento en la historia de la liga. También continuó con Charros durante la campaña de 2025 y tuvo experiencia en el sóftbol europeo, en Países Bajos. Ahora, la saltillense tendrá como nuevo destino Yucatán, donde buscará aportar su experiencia dentro del círculo de lanzamiento y en otras funciones de juego.

UN DEBUT DE 28 PARTIDOS Leonas de Yucatán iniciará su participación en la LMS el jueves 21 de enero de 2027, cuando visite a El Águila Softbol. La temporada contempla 28 encuentros de rol regular por equipo, con 14 juegos en casa y 14 como visitante. La fase regular terminará el 7 de marzo y los cuatro mejores conjuntos avanzarán a las semifinales, programadas del 9 al 14 de marzo. La Serie de la Reina, que definirá a las campeonas, se disputará del 16 al 21 de marzo. Con esta incorporación, Olivia de la Torre abrirá un nuevo capítulo en su carrera, mientras Leonas se prepara para competir por primera vez en el circuito profesional mexicano.