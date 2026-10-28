Con 8 años, la saltillense Emma Castillo compite en el Nacional de Tenis de Mesa U-13

La estudiante del Instituto Hemingway, originaria de Saltillo, es la jugadora coahuilense más joven que participa en esta competencia, en la que se reúnen deportistas infantiles de distintas entidades del país.

Con ocho años de edad, Emma Castillo Mier afronta un nuevo reto deportivo al representar a Coahuila en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de Menores de 13 años, que se celebra del 27 de octubre al 3 de noviembre en Aguascalientes.

El Instituto Hemingway compartió la participación de Emma y destacó el orgullo que representa verla competir por Coahuila en una categoría para menores de 13 años, pese a que ella tiene apenas ocho.

Su presencia en el certamen representa una oportunidad para medir su nivel frente a rivales de mayor edad y experiencia, además de continuar su formación dentro de una disciplina que exige coordinación, velocidad de reacción, concentración y constancia.

El campeonato nacional forma parte de las competencias que permiten evaluar el desarrollo de los jugadores infantiles y juveniles del tenis de mesa mexicano. En este tipo de encuentros, los participantes tienen la oportunidad de sumar experiencia, enfrentar distintos estilos de juego y avanzar en su preparación deportiva.

Para Emma, competir en una categoría superior a su edad significa un desafío que puede contribuir a su crecimiento dentro de las mesas de juego. La experiencia también le permite conocer el nivel de otras delegaciones y continuar su proceso de aprendizaje en el ámbito competitivo.

La participación de deportistas infantiles en torneos nacionales forma parte del desarrollo de nuevos talentos, al brindarles escenarios para poner en práctica sus habilidades y adquirir experiencia fuera de sus entornos habituales de entrenamiento.

Con su presencia en Aguascalientes, Emma se suma a la representación de Coahuila en el tenis de mesa nacional y lleva el nombre de Saltillo a una competencia en la que buscará aprovechar cada partido para seguir creciendo en su trayectoria deportiva.

Su participación pone de relieve el trabajo que se realiza desde las instituciones educativas y los espacios de formación deportiva para impulsar a niños y niñas que comienzan a abrirse camino en competencias de alcance nacional.