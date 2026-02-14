‘Croquetón 2026’ reúne a Saltillo en favor del bienestar animal
El Gobierno Municipal realizó el Croquetón 2026 con colecta de alimento, feria de adopción y esterilizaciones, reforzando la tenencia responsable y el cuidado de los seres sintientes
En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó a cabo el “Croquetón 2026” a un costado del Parque Perrón de la Gran Plaza, con el objetivo de promover la tenencia responsable y fortalecer la cultura de respeto hacia los seres sintientes.
El director de la dependencia, Emmanuel Olache Valdés, subrayó que la jornada estuvo motivada por el amor, la empatía y la responsabilidad hacia aquellos animales que ofrecen lealtad y compañía incondicional.
“Esta acción refleja de manera clara la visión y el compromiso del alcalde Javier Díaz González, quien ha puesto el bienestar animal como una prioridad, entendiendo que una ciudad que protege y respeta a sus seres sintientes es una ciudad más sensible, más empática y más fuerte. Hoy demostramos que cuando sociedad civil, universidades y gobierno trabajamos en equipo, los resultados trascienden”, expresó.
Por su parte, Amal Lizzet Esper Serur, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, agradeció la participación ciudadana y destacó que el propósito común es brindar una segunda oportunidad a perros y gatos en situación de resguardo.
ADOPCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
El evento incluyó una Feria de la Adopción, en la que diversos animales bajo resguardo tuvieron la oportunidad de integrarse a un nuevo hogar, así como la instalación de un quirófano móvil donde se realizaron esterilizaciones a bajo costo para perros y gatos.
Además, se ofrecieron de manera gratuita vacunas antirrábicas y desparasitaciones, fortaleciendo la prevención sanitaria y la responsabilidad de quienes tienen animales de compañía.
Durante la jornada, el exjugador de la NFL Gabe Northern, hoy residente en Saltillo, compartió su experiencia tras adoptar previamente a un perro en el Centro de Bienestar Animal, e invitó a las familias a brindar un hogar a los animales en espera de adopción.
Emmanuel Olache reconoció el respaldo de asociaciones civiles, universidades, veterinarios y rescatistas, así como de organizaciones como Saltillo Soccer, Dinos de Saltillo, la Universidad Carolina, la Facultad de Jurisprudencia y el Tec Saltillo, cuya colaboración fue clave para el éxito de la iniciativa.
SOLIDARIDAD QUE SE TRADUCE EN BIENESTAR
La respuesta de la ciudadanía permitió reunir una importante cantidad de alimento, cobijas y artículos de abrigo destinados a los animales que permanecen en el Centro de Bienestar Animal.
Las autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones fortalecen la conciencia colectiva y consolidan la corresponsabilidad social en torno al cuidado de los seres sintientes, como parte de una visión integral de ciudad que vincula medio ambiente, salud pública y tejido social.
Con el “Croquetón 2026”, la administración municipal reafirma su compromiso de promover el respeto, la protección y el bienestar animal como elementos esenciales para construir una comunidad más solidaria y responsable.