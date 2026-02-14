$!‘Croquetón 2026’ reúne a Saltillo en favor del bienestar animal

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó a cabo el “Croquetón 2026” a un costado del Parque Perrón de la Gran Plaza, con el objetivo de promover la tenencia responsable y fortalecer la cultura de respeto hacia los seres sintientes. El director de la dependencia, Emmanuel Olache Valdés, subrayó que la jornada estuvo motivada por el amor, la empatía y la responsabilidad hacia aquellos animales que ofrecen lealtad y compañía incondicional.

TE PUEDE INTERESAR: Callejoneada del Amor y la Amistad retumba en el Centro Histórico de Saltillo “Esta acción refleja de manera clara la visión y el compromiso del alcalde Javier Díaz González, quien ha puesto el bienestar animal como una prioridad, entendiendo que una ciudad que protege y respeta a sus seres sintientes es una ciudad más sensible, más empática y más fuerte. Hoy demostramos que cuando sociedad civil, universidades y gobierno trabajamos en equipo, los resultados trascienden”, expresó. Por su parte, Amal Lizzet Esper Serur, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, agradeció la participación ciudadana y destacó que el propósito común es brindar una segunda oportunidad a perros y gatos en situación de resguardo.

ADOPCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO El evento incluyó una Feria de la Adopción, en la que diversos animales bajo resguardo tuvieron la oportunidad de integrarse a un nuevo hogar, así como la instalación de un quirófano móvil donde se realizaron esterilizaciones a bajo costo para perros y gatos. Además, se ofrecieron de manera gratuita vacunas antirrábicas y desparasitaciones, fortaleciendo la prevención sanitaria y la responsabilidad de quienes tienen animales de compañía.

Durante la jornada, el exjugador de la NFL Gabe Northern, hoy residente en Saltillo, compartió su experiencia tras adoptar previamente a un perro en el Centro de Bienestar Animal, e invitó a las familias a brindar un hogar a los animales en espera de adopción. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9 Emmanuel Olache reconoció el respaldo de asociaciones civiles, universidades, veterinarios y rescatistas, así como de organizaciones como Saltillo Soccer, Dinos de Saltillo, la Universidad Carolina, la Facultad de Jurisprudencia y el Tec Saltillo, cuya colaboración fue clave para el éxito de la iniciativa. SOLIDARIDAD QUE SE TRADUCE EN BIENESTAR La respuesta de la ciudadanía permitió reunir una importante cantidad de alimento, cobijas y artículos de abrigo destinados a los animales que permanecen en el Centro de Bienestar Animal.