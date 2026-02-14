Callejoneada del Amor y la Amistad retumba en el Centro Histórico de Saltillo

Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Callejoneada del Amor y la Amistad retumba en el Centro Histórico de Saltillo
    Familias recorrieron las principales calles del Centro Histórico durante la Callejoneada del Día del Amor y la Amistad en Saltillo. CORTESÍA

Cientos de saltillenses participaron en la evento organizado por el Gobierno Municipal, con tunas, rondallas, música norteña y actividades culturales en el corazón de Saltillo

Cientos de saltillenses se congregaron en el Centro Histórico para participar en la Callejoneada del Día del Amor y la Amistad, organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González.

El recorrido inició en la Plaza San Francisco, avanzó por la calle Juárez y continuó por Hidalgo hacia el sur, hasta concluir en el Museo de la Revolución Mexicana, donde se desarrolló la parte artística del programa.

Durante el trayecto, las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila imprimieron un ambiente festivo que hizo cantar y bailar a chicos y grandes, en una jornada concebida para el disfrute familiar.

Rondallas, tunas y agrupaciones folklóricas dieron vida a los festejos en distintos recintos culturales del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

Al arribar al museo, el público presenció presentaciones de rondallas y un grupo norteño, además de participar de manera opcional en una cata de degustación que complementó la experiencia cultural y gastronómica.

La actividad fue posible gracias al trabajo coordinado de las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura y el área de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila.

CENTRO HISTÓRICO, ESCENARIO DE TRADICIÓN Y ARTE

Como parte del programa conmemorativo, el Instituto Municipal de Cultura llevó a cabo el evento “Bailes de Cortejo” con la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila, así como el Bazar San Valentín, ampliando la oferta cultural en distintos recintos del primer cuadro de la ciudad.

Un bazar de arte se instaló en el Museo Rubén Herrera. CORTESÍA

“Bailes de Cortejo”, bajo la dirección general de Ramiro Moreno, se presentó en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con la participación especial de la Compañía de Artes Sombras del Desierto y los Ballets Folklóricos Kapauani, Totelliztli y Tilmatlali.

IMPULSO AL TALENTO LOCAL

De manera paralela, en el Museo Rubén Herrera se instaló el Bazar San Valentín, donde creadores locales ofrecieron piezas únicas de arte, ilustraciones y objetos especiales.

El objetivo central de estas actividades fue fortalecer el arte local y respaldar el talento de la comunidad, consolidando al Centro Histórico como un punto de encuentro cultural y de convivencia social.

