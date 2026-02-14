Callejoneada del Amor y la Amistad retumba en el Centro Histórico de Saltillo

Cientos de saltillenses se congregaron en el Centro Histórico para participar en la Callejoneada del Día del Amor y la Amistad, organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González. El recorrido inició en la Plaza San Francisco, avanzó por la calle Juárez y continuó por Hidalgo hacia el sur, hasta concluir en el Museo de la Revolución Mexicana, donde se desarrolló la parte artística del programa. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Recuerdas tu primer amor? El enamoramiento como oportunidad para educar Durante el trayecto, las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila imprimieron un ambiente festivo que hizo cantar y bailar a chicos y grandes, en una jornada concebida para el disfrute familiar.

Al arribar al museo, el público presenció presentaciones de rondallas y un grupo norteño, además de participar de manera opcional en una cata de degustación que complementó la experiencia cultural y gastronómica. La actividad fue posible gracias al trabajo coordinado de las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura y el área de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. CENTRO HISTÓRICO, ESCENARIO DE TRADICIÓN Y ARTE Como parte del programa conmemorativo, el Instituto Municipal de Cultura llevó a cabo el evento “Bailes de Cortejo” con la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle Coahuila, así como el Bazar San Valentín, ampliando la oferta cultural en distintos recintos del primer cuadro de la ciudad.