Dormita al volante y vuelca auto deportivo dentro de un canal pluvial en Saltillo

La madrugada de ayer domingo, un joven conductor protagonizó una aparatosa volcadura sobre el bulevar Fundadores, luego de quedarse dormido al volante mientras circulaba a bordo de un vehículo deportivo, en Saltillo. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este domingo, cuando Luis Daniel circulaba de poniente a oriente a bordo de un vehículo de la marca Ford, modelo Mustang. De acuerdo con su versión, el sueño lo venció repentinamente, ocasionando que perdiera el control del volante.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el vehículo abandonó la carpeta asfáltica y cayó al interior de un canal pluvial, donde dio varias volteretas antes de detenerse. Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal hasta el lugar.

Tras una valoración médica, los socorristas determinaron que, pese a lo aparatoso del percance y a las condiciones en que terminó la unidad, el conductor no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras correspondientes para el retiro del vehículo siniestrado, mientras se determinaban las responsabilidades derivadas del accidente.