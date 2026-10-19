Cuadrillas en Saltillo rehabilitan pavimento en Fundadores y Urdiñola; limpian arroyo El Martillo

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    Cuadrillas en Saltillo rehabilitan pavimento en Fundadores y Urdiñola; limpian arroyo El Martillo
    La rehabilitación del pavimento pretende brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estas vialidades. CORTESÍA

Intervinieron tramos de la lateral, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Juan Navarro, en sentido de poniente a oriente

Brigadas del programa “Aquí Andamos” mantienen los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado en vialidades estratégicas de Saltillo, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

Este lunes, cuadrillas municipales intervinieron diversos tramos de la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Juan Navarro.

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El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones se realizan de manera permanente para mejorar las condiciones de circulación y atender las necesidades de mantenimiento de las principales vialidades de la ciudad.

Asimismo, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para extender los trabajos de rehabilitación a la prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas intervenciones buscan facilitar los desplazamientos cotidianos y ofrecer mejores condiciones de tránsito a quienes utilizan ambas vialidades.

Por otra parte, las brigadas municipales reforzaron las labores de limpieza profunda en cauces naturales, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos entre la población y contribuir a la salud pública.

$!El Gobierno Municipal mantiene trabajos continuos de mantenimiento para atender el deterioro de las calles.
El Gobierno Municipal mantiene trabajos continuos de mantenimiento para atender el deterioro de las calles. CORTESÍA

Los trabajos se realizaron en el arroyo El Martillo, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Río Misisipi y Otilio González, en la colonia San Ramón Ampliación.

Con estas acciones, la administración municipal mantiene labores de mantenimiento vial y limpieza de espacios naturales para atender las necesidades de distintos sectores de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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