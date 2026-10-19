Cuadrillas en Saltillo rehabilitan pavimento en Fundadores y Urdiñola; limpian arroyo El Martillo

Este lunes, cuadrillas municipales intervinieron diversos tramos de la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Juan Navarro.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” mantienen los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado en vialidades estratégicas de Saltillo , con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones se realizan de manera permanente para mejorar las condiciones de circulación y atender las necesidades de mantenimiento de las principales vialidades de la ciudad.

Asimismo, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para extender los trabajos de rehabilitación a la prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas intervenciones buscan facilitar los desplazamientos cotidianos y ofrecer mejores condiciones de tránsito a quienes utilizan ambas vialidades.

Por otra parte, las brigadas municipales reforzaron las labores de limpieza profunda en cauces naturales, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos entre la población y contribuir a la salud pública.