Cuadrillas en Saltillo rehabilitan pavimento en Fundadores y Urdiñola; limpian arroyo El Martillo
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Intervinieron tramos de la lateral, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Juan Navarro, en sentido de poniente a oriente
Brigadas del programa “Aquí Andamos” mantienen los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado en vialidades estratégicas de Saltillo, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas.
Este lunes, cuadrillas municipales intervinieron diversos tramos de la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Juan Navarro.
El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones se realizan de manera permanente para mejorar las condiciones de circulación y atender las necesidades de mantenimiento de las principales vialidades de la ciudad.
Asimismo, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para extender los trabajos de rehabilitación a la prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.
De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas intervenciones buscan facilitar los desplazamientos cotidianos y ofrecer mejores condiciones de tránsito a quienes utilizan ambas vialidades.
Por otra parte, las brigadas municipales reforzaron las labores de limpieza profunda en cauces naturales, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos entre la población y contribuir a la salud pública.
Los trabajos se realizaron en el arroyo El Martillo, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Río Misisipi y Otilio González, en la colonia San Ramón Ampliación.
Con estas acciones, la administración municipal mantiene labores de mantenimiento vial y limpieza de espacios naturales para atender las necesidades de distintos sectores de Saltillo.