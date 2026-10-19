Concluyen obras de pavimentación en Eduardo Guerra; Braulio Fernández registra 95% de avance: Riquelme

El edil destacó que ambas intervenciones forman parte de las acciones para mejorar la movilidad y las condiciones del pavimento en distintos sectores de Torreón.

TORREÓN, COAH.- Los trabajos de rehabilitación vial en la colonia Eduardo Guerra están prácticamente concluidos, mientras que las obras en la Braulio Fernández Aguirre registran un avance del 95 por ciento, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

En la colonia Eduardo Guerra, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) concluyó la colocación de microcarpeta asfáltica y los trabajos de señalización. Sin embargo, durante esta semana se realizará una última intervención de recarpeteo para completar el proyecto.

La rehabilitación abarcó una superficie de 13 mil 292 metros cuadrados, distribuidos en distintos tramos de las avenidas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, así como en las calles G, I y N.

Como parte de las mejoras, también se pintaron 24 pasos peatonales y se aplicó señalización horizontal en 4 mil 100 metros lineales, que incluyen delimitación de espacios, cajones de estacionamiento y líneas amarillas para separar los carriles de circulación.

Riquelme Solís señaló que estas acciones buscan recuperar las condiciones de las calles, brindar mayor seguridad a los peatones y mejorar la organización del tránsito vehicular.

En cuanto a la colonia Braulio Fernández Aguirre, informó que la Dirección de Obras Públicas mantiene los trabajos de rehabilitación sobre la avenida Segunda, entre las calles Dieciséis y Decimoctava, una vialidad con circulación constante por su conexión con viviendas, instituciones educativas y el panteón del sector.

La obra contempla la recuperación de más de 2 mil metros cuadrados de pavimento mediante labores de bacheo, nivelación, limpieza de la superficie, aplicación de riego de liga y colocación de nueva carpeta asfáltica.