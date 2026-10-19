Concluyen obras de pavimentación en Eduardo Guerra; Braulio Fernández registra 95% de avance: Riquelme

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    Concluyen obras de pavimentación en Eduardo Guerra; Braulio Fernández registra 95% de avance: Riquelme
    Las labores incluyen bacheo, nivelación, colocación de carpeta asfáltica, poda de árboles, ajustes en brocales y reparación de tomas domiciliarias.

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial terminó la colocación de microcarpeta asfáltica y la señalización, aunque falta una última intervención de recarpeteo

TORREÓN, COAH.- Los trabajos de rehabilitación vial en la colonia Eduardo Guerra están prácticamente concluidos, mientras que las obras en la Braulio Fernández Aguirre registran un avance del 95 por ciento, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil destacó que ambas intervenciones forman parte de las acciones para mejorar la movilidad y las condiciones del pavimento en distintos sectores de Torreón.

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En la colonia Eduardo Guerra, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) concluyó la colocación de microcarpeta asfáltica y los trabajos de señalización. Sin embargo, durante esta semana se realizará una última intervención de recarpeteo para completar el proyecto.

La rehabilitación abarcó una superficie de 13 mil 292 metros cuadrados, distribuidos en distintos tramos de las avenidas Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima, así como en las calles G, I y N.

Como parte de las mejoras, también se pintaron 24 pasos peatonales y se aplicó señalización horizontal en 4 mil 100 metros lineales, que incluyen delimitación de espacios, cajones de estacionamiento y líneas amarillas para separar los carriles de circulación.

Riquelme Solís señaló que estas acciones buscan recuperar las condiciones de las calles, brindar mayor seguridad a los peatones y mejorar la organización del tránsito vehicular.

En cuanto a la colonia Braulio Fernández Aguirre, informó que la Dirección de Obras Públicas mantiene los trabajos de rehabilitación sobre la avenida Segunda, entre las calles Dieciséis y Decimoctava, una vialidad con circulación constante por su conexión con viviendas, instituciones educativas y el panteón del sector.

La obra contempla la recuperación de más de 2 mil metros cuadrados de pavimento mediante labores de bacheo, nivelación, limpieza de la superficie, aplicación de riego de liga y colocación de nueva carpeta asfáltica.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que las obras responden a peticiones de los habitantes para mejorar la movilidad y la seguridad vial.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que las obras responden a peticiones de los habitantes para mejorar la movilidad y la seguridad vial. CORTESÍA

Los trabajos también incluyeron la poda de árboles, ajustes en brocales y reparaciones de tomas domiciliarias. Entre las acciones pendientes se encuentran la colocación de señalización y la aplicación de pintura de tráfico, con las que se prevé concluir la intervención.

El alcalde indicó que ambas obras responden a solicitudes de los habitantes, quienes habían señalado la necesidad de mejorar las condiciones del pavimento para facilitar sus desplazamientos cotidianos.

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Finalmente, reiteró que su administración continuará atendiendo las peticiones ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de calles y avenidas. Estas intervenciones forman parte del programa ¡A Darle Parejo!, desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar la rehabilitación de vialidades y mejorar la conectividad urbana en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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