Cuadrillas limpieza y deshierbe al arroyo Pereyra y bulevar Jesús Valdés Sánchez, Saltillo

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    Cuadrillas limpieza y deshierbe al arroyo Pereyra y bulevar Jesús Valdés Sánchez, Saltillo
    Integrantes del programa “Aquí Andamos” retiraron basura y maleza acumulada en el arroyo Pereyra, a la altura de la colonia Lomas Verdes. CORTESÍA

Personal del programa municipal “Aquí Andamos” realizó el retiro de maleza y desechos en el cauce natural de Lomas Verdes y labores de deshierbe sobre camellones para mejorar la visibilidad vial

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron este miércoles trabajos de limpieza profunda, retiro de maleza y deshierbe en un tramo del arroyo Pereyra, así como en las áreas alrededor de un puente peatonal y en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.

Las labores en el arroyo Pereyra se llevaron a cabo en el tramo ubicado entre las calles 13 y Sierra de Tepehuanes, a la altura de Sierra de la Concha, en el fraccionamiento Lomas Verdes.

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En este mismo punto, personal municipal intervino las diferentes áreas alrededor del puente peatonal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de mantener despejado este paso utilizado diariamente por las familias del sector.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo desplegó labores de limpieza integral y deshierbe en el camellón central y los laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el trayecto ubicado entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Libertad.

$!Personal municipal realizó el deshierbe y limpieza profunda en camellones del bulevar Jesús Valdés Sánchez para mejorar la visibilidad vial.
Personal municipal realizó el deshierbe y limpieza profunda en camellones del bulevar Jesús Valdés Sánchez para mejorar la visibilidad vial. CORTESÍA

De acuerdo con la autoridad municipal, estas acciones preventivas tienen como propósito mejorar la visibilidad de los automovilistas y brindar mayor seguridad en los cruces peatonales.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González recordó que la ciudadanía tiene a su disposición el chatbot “Saltillo Fácil” (844-160-08-08) para generar reportes sobre fallas en servicios públicos o acumulación de maleza y escombro en la vía pública.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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