Ofrecerán en Saltillo vacunación y desparasitación gratuita en la Feria del Bienestar Animal; habrá adopciones y esterilizaciones

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes de Saltillo (CEBISS) realizará este sábado 3 de octubre la Feria del Bienestar Animal, donde ofrecerá servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, además de esterilizaciones, adopciones y actividades con asociaciones, veterinarias y negocios. Daniela Ros Rodríguez, directora del CEBISS, detalló que las actividades se desarrollarán en un horario de 11:00 a 17:00 horas, con la participación de asociaciones civiles, clínicas veterinarias y comercios locales dedicados al cuidado de animales de compañía.

“Invitamos a las familias saltillenses a que nos acompañen. Tendremos servicios y actividades enfocados en el bienestar de los seres sintientes, además de la participación de asociaciones, veterinarias y negocios que se han sumado a esta feria”, señaló. Como parte de los servicios médicos, se realizarán esterilizaciones con una cuota de recuperación de $203 pesos. Para acceder a este procedimiento es necesario agendar previamente una cita a través del número de WhatsApp 844-881-97-35. Entre los requisitos exigidos se encuentra un ayuno de ocho horas; los gatos deberán ser trasladados en transportadora y para los perros se solicita llevar una cobija.

Asimismo, la feria contará con un módulo de adopción responsable. Quienes deseen adoptar un ejemplar deberán presentar copia de credencial para votar (INE), comprobante de domicilio reciente, así como fotografías y video del área donde vivirá el animal. Como parte del proceso, se cubrirá la cuota de recuperación también de $203 pesos correspondiente a la esterilización de la mascota. Ros Rodríguez agregó que durante la feria se instalará un punto de acopio para recibir donativos de croquetas, artículos de cuidado, cobijas y suéteres, los cuales serán destinados a la atención y protección de los ejemplares albergados ante la próxima temporada invernal.

Finalmente, el CEBISS informó que las personas, asociaciones o comercios interesados en instalar un stand para difundir su labor o vender productos podrán solicitar su espacio comunicándose al teléfono 844-881-97-35.