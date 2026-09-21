¿Cuándo se regalan más flores amarillas en Saltillo: 21 de marzo o en septiembre?

Los saltillenses se han sumado en los últimos años a la tendencia de regalar flores amarillas con la entrada de la primavera, una costumbre que tomó fuerza a partir de la telenovela argentina Floricienta, sin embargo, aunque en la historia y en su país de origen la tradición se da en septiembre, en la capital coahuilense la fecha ha cobra mayor fuerza el 21 de marzo.

De acuerdo con florerías del Centro de la ciudad consultadas por VANGUARDIA, hace tres años, en 2023, cuando esta tendencia comenzó a popularizarse, sí se registró una alta demanda de flores amarillas durante septiembre. Sin embargo, con el paso de los años, los pedidos para esa fecha han disminuido hasta en un 70 por ciento.