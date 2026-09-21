¿Cuándo se regalan más flores amarillas en Saltillo: 21 de marzo o en septiembre?
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La tendencia de regalar flores amarillas toma mayor fuerza el 21 de marzo, con la llegada de la primavera, mientras que en septiembre la demanda ha disminuido en los últimos años
Los saltillenses se han sumado en los últimos años a la tendencia de regalar flores amarillas con la entrada de la primavera, una costumbre que tomó fuerza a partir de la telenovela argentina Floricienta, sin embargo, aunque en la historia y en su país de origen la tradición se da en septiembre, en la capital coahuilense la fecha ha cobra mayor fuerza el 21 de marzo.
De acuerdo con florerías del Centro de la ciudad consultadas por VANGUARDIA, hace tres años, en 2023, cuando esta tendencia comenzó a popularizarse, sí se registró una alta demanda de flores amarillas durante septiembre. Sin embargo, con el paso de los años, los pedidos para esa fecha han disminuido hasta en un 70 por ciento.
En cambio, las florerías señalaron que los pedidos del 21 de marzo han alcanzado niveles similares a los registrados durante fechas de alta demanda, como el 14 de febrero y el 10 de mayo.
Durante el pasado 21 de marzo, VANGUARDIA también visitó florerías de Saltillo, donde se reportó la preparación de hasta 500 bouquets por negocio para atender la demanda de ese día. Los establecimientos señalaron que una parte importante de los compradores fueron jóvenes.
En comparación con una jornada habitual, las ventas de flores amarillas llegaron a incrementarse hasta un 100 por ciento durante ese día.
Para este lunes, señalaron que la solicitud fue mucho menor, pues por cada 100 ramos vendidos en marzo, solamente tuvieron 30 pedidos.
Los girasoles y las rosas amarillas se encuentran entre las flores más solicitadas, principalmente en ramos que rondan los 200 pesos, aunque también existen arreglos que alcanzan los 800 pesos, dependiendo de su tamaño y composición.