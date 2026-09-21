¿Cuándo se regalan más flores amarillas en Saltillo: 21 de marzo o en septiembre?

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    ¿Cuándo se regalan más flores amarillas en Saltillo: 21 de marzo o en septiembre?
    En 2023 hubo una alta demanda de flores amarillas en septiembre, pero posteriormente los pedidos para esa fecha disminuyeron hasta 70%. HOMERO SÁNCHEZ

La tendencia de regalar flores amarillas toma mayor fuerza el 21 de marzo, con la llegada de la primavera, mientras que en septiembre la demanda ha disminuido en los últimos años

Los saltillenses se han sumado en los últimos años a la tendencia de regalar flores amarillas con la entrada de la primavera, una costumbre que tomó fuerza a partir de la telenovela argentina Floricienta, sin embargo, aunque en la historia y en su país de origen la tradición se da en septiembre, en la capital coahuilense la fecha ha cobra mayor fuerza el 21 de marzo.

De acuerdo con florerías del Centro de la ciudad consultadas por VANGUARDIA, hace tres años, en 2023, cuando esta tendencia comenzó a popularizarse, sí se registró una alta demanda de flores amarillas durante septiembre. Sin embargo, con el paso de los años, los pedidos para esa fecha han disminuido hasta en un 70 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/regalar-flores-amarillas-el-21-de-septiembre-por-que-se-obsequian-y-que-significan-IE23633193

En cambio, las florerías señalaron que los pedidos del 21 de marzo han alcanzado niveles similares a los registrados durante fechas de alta demanda, como el 14 de febrero y el 10 de mayo.

$!Actualmente, el 21 de marzo y el 21 de septiembre son las principales fechas asociadas con esta costumbre en distintos lugares.
Actualmente, el 21 de marzo y el 21 de septiembre son las principales fechas asociadas con esta costumbre en distintos lugares. HOMERO SÁNCHEZ

Durante el pasado 21 de marzo, VANGUARDIA también visitó florerías de Saltillo, donde se reportó la preparación de hasta 500 bouquets por negocio para atender la demanda de ese día. Los establecimientos señalaron que una parte importante de los compradores fueron jóvenes.

$!En la capital de Coahuila, el 21 de marzo ha cobrado mayor fuerza que septiembre.
En la capital de Coahuila, el 21 de marzo ha cobrado mayor fuerza que septiembre. HOMERO SÁNCHEZ

En comparación con una jornada habitual, las ventas de flores amarillas llegaron a incrementarse hasta un 100 por ciento durante ese día.

$!En Floricienta, las flores amarillas se vinculan con la llegada de la primavera en septiembre.
En Floricienta, las flores amarillas se vinculan con la llegada de la primavera en septiembre. HOMERO SÁNCHEZ

Para este lunes, señalaron que la solicitud fue mucho menor, pues por cada 100 ramos vendidos en marzo, solamente tuvieron 30 pedidos.

Los girasoles y las rosas amarillas se encuentran entre las flores más solicitadas, principalmente en ramos que rondan los 200 pesos, aunque también existen arreglos que alcanzan los 800 pesos, dependiendo de su tamaño y composición.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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