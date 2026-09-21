$!Regalar flores amarillas el 21 de septiembre: ¿por qué se obsequian y qué significan?

Cada 21 de septiembre, las flores amarillas se convierten en protagonistas de fotografías, videos y mensajes en redes sociales, donde son entregadas como muestra de amor, amistad, esperanza o buenos deseos. La fecha se relaciona con una tradición que nació a partir de una producción televisiva argentina y que, con el impulso de plataformas digitales, se extendió a distintos países. La costumbre tiene como principal referencia a “Floricienta”, telenovela juvenil argentina estrenada en 2004. En la historia, el personaje interpretado por Florencia Bertotti soñaba con recibir flores amarillas como una representación del amor verdadero, la esperanza y el comienzo de una nueva etapa. Con el paso de los años, aquella referencia televisiva fue retomada por usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir fotografías y videos relacionados con las flores amarillas cada 21 de septiembre. TikTok, Instagram y Facebook contribuyeron a que el gesto dejara de estar vinculado únicamente con la serie y se incorporara a las celebraciones populares de esa fecha.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EL 21 DE SEPTIEMBRE? La elección del 21 de septiembre también está relacionada con el inicio de la primavera en varios países del hemisferio sur, entre ellos Argentina, Chile y Uruguay. Esta estación se asocia culturalmente con el florecimiento, la renovación y el comienzo de nuevos ciclos. La coincidencia entre la fecha de la tradición y el inicio de la primavera ayudó a reforzar el simbolismo de las flores amarillas como representación de nuevos comienzos y esperanza. Con la expansión de las redes sociales, la práctica comenzó a reproducirse en lugares donde septiembre corresponde a otras estaciones del año. Cada año, durante esta fecha, usuarios publican fotografías de ramos, arreglos florales y regalos acompañados de canciones o referencias a “Floricienta”. También es común encontrar mensajes dirigidos a parejas, familiares y amistades.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS FLORES AMARILLAS? El color amarillo tiene diferentes asociaciones simbólicas en distintas culturas. Entre las interpretaciones más comunes se encuentran la alegría, la energía, la amistad, la prosperidad y los buenos deseos. Las flores amarillas también pueden representar esperanza y nuevos comienzos, debido a su relación con la luz, la vitalidad y los ciclos de crecimiento de las plantas. Por ello, aunque la tradición del 21 de septiembre tiene una referencia específica en la cultura popular, el significado del regalo puede variar dependiendo de la persona que lo entrega y de la relación que mantiene con quien lo recibe. FLORES AMARILLAS Y SU SIGNIFICADO EN MÉXICO En México, el color amarillo también tiene una presencia particular en las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. El cempasúchil, una de las flores más representativas de esta celebración, destaca por su tonalidad amarilla y naranja. Esta flor forma parte de los elementos utilizados durante las celebraciones dedicadas a recordar a las personas fallecidas. Su presencia en altares y ofrendas se relaciona con las tradiciones que vinculan el mundo de los vivos con el recuerdo de quienes murieron. Aunque la costumbre de regalar flores amarillas el 21 de septiembre tiene un origen distinto, la presencia de este color en la cultura mexicana aporta otro contexto simbólico a este tipo de flores.

DE UNA TELENOVELA A UNA TRADICIÓN VIRAL La popularidad de las flores amarillas muestra cómo una referencia de la televisión puede adquirir nuevos significados cuando es retomada por las comunidades digitales. “Floricienta” fue estrenada hace más de dos décadas, pero las escenas y canciones de la producción continúan circulando en redes sociales. La dinámica de estas plataformas permitió que nuevas generaciones conocieran la referencia y la asociaran con la fecha del 21 de septiembre. Así, el gesto pasó de representar un deseo del personaje principal de la telenovela a convertirse en una práctica que puede tener diferentes significados: desde una declaración de amor hasta una muestra de amistad, cariño o esperanza. Actualmente, regalar flores amarillas cada 21 de septiembre forma parte de una tendencia que combina cultura popular, simbolismo floral y participación en redes sociales, con una celebración que se replica tanto en países de Sudamérica como en otras regiones del mundo.