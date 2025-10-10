Cuatro años de cárcel para hombre tras aseguramiento de metanfetamina en Monterrey-Saltillo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de cuatro años de prisión en contra de Juan “N”, tras ser declarado culpable de un delito contra la salud en Coahuila. La resolución fue emitida por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del estado.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2025 cuando Juan “N” fue detenido por personal de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del municipio de Ramos Arizpe. Durante la intervención, se aseguró un vehículo y un total de dos kilos con dos miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó el caso mediante un procedimiento abreviado, logrando la condena de cuatro años de prisión y el pago de una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Este caso se suma a las acciones de investigación y persecución de delitos federales en el estado, enfocadas en combatir delitos en materia de narcóticos y sustancias ilícitas.

La FGR pone a disposición de la ciudadanía diversas vías de denuncia anónima para reportar hechos similares:

- Torreón: 871 749 0534

- Saltillo: 844 416 2063

- Monclova: 866 639 0241

- Piedras Negras: 878 724 4343

- Ciudad Acuña: 877 772 3745

Los reportes pueden realizarse las 24 horas, los 365 días del año, también mediante correo electrónico: vua.coahuila@fgr.org.mx.

El caso de Juan “N” resalta la aplicación de procedimientos federales en delitos contra la salud, así como la puesta a disposición de la ciudadanía de herramientas para la denuncia de actividades ilícitas, manteniendo el seguimiento judicial hasta su resolución.