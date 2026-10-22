Cuatro científicos de Coahuila, entre el 2% de los mejores del mundo

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Saltillo
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    Cuatro científicos de Coahuila, entre el 2% de los mejores del mundo
    Cuatro investigadores de Ciencias Químicas de la UAdeC fueron incluidos en el ranking Stanford–Elsevier 2026. CORTESÍA

La Facultad de Ciencias Químicas informó que cuatro de sus investigadores figuran en la clasificación internacional Stanford–Elsevier 2026

Cuatro investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fueron incluidos en el ranking internacional Stanford–Elsevier 2026, que los ubica entre el 2% de los científicos más destacados del mundo por el impacto de su producción académica, informó la facultad.

Los universitarios distinguidos son Cristóbal N. Aguilar, Héctor A. Ruiz, Rafael Gomes Araújo y Rosa M. Rodríguez Jasso, cuyas aportaciones al conocimiento se desarrollan en el campo de la biotecnología.

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Dentro de este reconocimiento, Aguilar y Ruiz también figuran en la clasificación que evalúa el impacto de la trayectoria científica. La facultad destacó esta distinción adicional al comunicar los resultados del listado internacional.

El anuncio coloca la producción científica de los cuatro investigadores de la UAdeC en un ámbito de reconocimiento mundial. La clasificación referida por la institución considera el impacto del trabajo de los científicos, por lo que la distinción corresponde a sus contribuciones individuales.

La Facultad de Ciencias Químicas felicitó a los académicos y subrayó que su presencia en el ranking da proyección internacional a la investigación universitaria. Asimismo, destacó la contribución de los cuatro especialistas al desarrollo del conocimiento en biotecnología.

“Este importante reconocimiento destaca su contribución al conocimiento científico en el campo de la biotecnología”, expresó la institución en su mensaje.

Con el anuncio, la facultad reconoció tanto la producción científica de los cuatro universitarios como la trayectoria de Aguilar y Ruiz, y celebró los resultados como un logro para su comunidad académica y para la Universidad Autónoma de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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