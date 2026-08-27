Investigan poda no autorizada de cinco pinos en Saltillo; multa podría alcanzar 586 mil pesos

El Gobierno de Saltillo inició una investigación por la poda presuntamente no autorizada de cinco pinos ubicados sobre el bulevar Isidro López Zertuche, informó el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés. De acuerdo con el funcionario, la dependencia trabaja en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para determinar quién realizó las intervenciones en los árboles y establecer las responsabilidades correspondientes.

Personal de Medio Ambiente acudió además al sitio para revisar las condiciones en las que quedaron los cinco ejemplares. Olache Valdés aseguró que se realizan labores para tratar de rescatar el arbolado y contener los daños que, según la dependencia, fueron ocasionados durante la poda. Como parte de la investigación, autoridades municipales revisan cámaras de vigilancia ubicadas en los alrededores del sector con la intención de identificar a la persona o personas que habrían realizado los trabajos. Una vez que se cuente con los elementos correspondientes, el Municipio integrará un expediente y turnará el caso al Juzgado Municipal para iniciar el procedimiento mediante el cual se determinaría la eventual imposición de una sanción.

Según explicó Olache Valdés, el artículo 328 del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio contempla multas de entre 100 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para este tipo de casos. Con base en lo informado por el Gobierno Municipal, la sanción podría alcanzar aproximadamente los 586 mil pesos en su rango máximo, aunque el monto que eventualmente se aplique dependerá del procedimiento y la resolución de la autoridad correspondiente. Hasta el momento, el Municipio no ha informado sobre la identificación de alguna persona como presunta responsable de la poda.