Cumple su primer año la línea 800 Violeta en Saltillo, con más de 700 atenciones

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    Cumple su primer año la línea 800 Violeta en Saltillo, con más de 700 atenciones
    La UNIF coordina el traslado de víctimas a hospitales y busca alternativas de alojamiento seguro cuando es necesario. ARCHIVO

La línea 800 Violeta de Saltillo atendió 780 reportes en su primer año, con 98 personas detenidas y 63 mujeres canalizadas al Centro de Empoderamiento

A un año de su puesta en marcha, la línea 800 Violeta de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha brindado atención a más de 700 mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad, acoso u hostigamiento, consolidándose como una política pública pionera a nivel municipal en México.

El alcalde Javier Díaz González reafirmó el compromiso del municipio al señalar que en la ciudad existe “cero tolerancia contra la violencia contra las mujeres”, mediante la atención directa a los reportes que se generan en la capital coahuilense.

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“Hasta el día de hoy se han atendido 780 reportes. De estos 780 reportes hemos tenido 98 personas detenidas y también se ha atendido a 63 personas, las cuales han sido canalizadas al Centro de Empoderamiento de las Mujeres”, explicó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

De acuerdo con los datos brindados, cinco de las usuarias fueron derivadas al Centro Estatal de Salud Mental para recibir atención especializada, mientras que 58 mujeres que contaban con medidas de restricción recurrieron al servicio al sentirse vulnerables ante sus agresores.

Las llamadas entrantes son gestionadas en el Centro de Control y Comando por personal certificado por la Secretaría de las Mujeres del Estado, en coordinación con el agrupamiento Violeta, la UNIF, la Policía Preventiva y los 16 agrupamientos especializados de la corporación.

Entre las principales incidencias reportadas destacan casos de violencia familiar y acoso sexual en el transporte y la vía pública. La mayor cantidad de llamadas se registró en sectores como la zona oriente, en colonias como Mira Sierra, Zaragoza y Morelos, así como en la zona centro.

Para incentivar la denuncia y romper el ciclo de violencia, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier acto de agresión, destacando que, en muchas ocasiones, son los vecinos quienes realizan los avisos al 800 846 5382 cuando la víctima no puede hablar.

Ante casos de violencia física, la UNIF coordina el traslado de las víctimas a hospitales y el resguardo de menores, además de ofrecer opciones de alojamiento seguro con familiares o la canalización a refugios mientras se interponen las denuncias correspondientes.

Como parte de la estrategia integral, la Comisaría realiza operativos “toca a toca”, cruceros informativos y reforzamiento de filtros antialcohol durante los fines de semana, además de canalizar a los agresores detenidos a talleres de concientización y terapia.

DATOS DEL PRIMER AÑO

Atenciones totales: 780 reportes atendidos.

Personas detenidas: 98.

Canalizaciones al Centro de Empoderamiento de las Mujeres: 63.

Atención especializada en salud mental: cinco mujeres derivadas al Centro Estatal de Salud Mental.

Casos con medidas de restricción previas: 58 mujeres atendidas.

Llamadas de asesoría general: alrededor de 5 mil 100.

Zonas de mayor incidencia: sector oriente, principalmente las colonias Mira Sierra, Zaragoza y Morelos, y la zona centro.

Atención a agresores: talleres de concientización y entre 10 y 12 sesiones de terapia tras la denuncia.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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