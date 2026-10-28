Da vuelta en ´U´ camión repartidor y choca contra familia en Ramos; mujer resulta lesionada
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La familia viajaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo con un bebé de cuatro meses cuando ocurrió el percance; la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos
Un accidente vial entre un camión repartidor de Sabritas y un automóvil Renault dejó como saldo a una mujer lesionada la tarde de este miércoles, sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la planta GM, en Ramos Arizpe.
De acuerdo con los primeros reportes, el camión era conducido por Anastacio ¨N¨, de 32 años, quien presuntamente realizó una vuelta en U sin ceder el paso al vehículo que circulaba por la vialidad.
El automóvil era conducido por Luis Suriel ¨N¨, de 27 años, quien viajaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo, acompañado de su esposa, Alondra Margarita ¨N¨, de 24 años, y su hijo de cuatro meses.
Al encontrarse con la maniobra del camión, el conductor del Renault no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra la unidad de reparto. El choque movilizó a los cuerpos de emergencia para atender a los ocupantes.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a la mujer, quien presentó lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica, acompañada del menor. También se reportaron afectaciones al conductor.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para documentar los hechos. Las autoridades determinarán las responsabilidades de los conductores involucrados.