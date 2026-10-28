Da vuelta en ´U´ camión repartidor y choca contra familia en Ramos; mujer resulta lesionada

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Saltillo
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    Da vuelta en ´U´ camión repartidor y choca contra familia en Ramos; mujer resulta lesionada
    Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

La familia viajaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo con un bebé de cuatro meses cuando ocurrió el percance; la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos

Un accidente vial entre un camión repartidor de Sabritas y un automóvil Renault dejó como saldo a una mujer lesionada la tarde de este miércoles, sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la planta GM, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión era conducido por Anastacio ¨N¨, de 32 años, quien presuntamente realizó una vuelta en U sin ceder el paso al vehículo que circulaba por la vialidad.

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$!El percance ocurrió a la altura de la planta GM, durante la tarde de este miércoles.
El percance ocurrió a la altura de la planta GM, durante la tarde de este miércoles. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil era conducido por Luis Suriel ¨N¨, de 27 años, quien viajaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo, acompañado de su esposa, Alondra Margarita ¨N¨, de 24 años, y su hijo de cuatro meses.

Al encontrarse con la maniobra del camión, el conductor del Renault no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra la unidad de reparto. El choque movilizó a los cuerpos de emergencia para atender a los ocupantes.

$!Alondra Margarita, de 24 años, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para su valoración médica.
Alondra Margarita, de 24 años, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para su valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a la mujer, quien presentó lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica, acompañada del menor. También se reportaron afectaciones al conductor.

$!En el Renault viajaban un hombre de 27 años, su esposa y su bebé de cuatro meses.
En el Renault viajaban un hombre de 27 años, su esposa y su bebé de cuatro meses. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para documentar los hechos. Las autoridades determinarán las responsabilidades de los conductores involucrados.

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