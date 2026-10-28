Da vuelta en ´U´ camión repartidor y choca contra familia en Ramos; mujer resulta lesionada

Un accidente vial entre un camión repartidor de Sabritas y un automóvil Renault dejó como saldo a una mujer lesionada la tarde de este miércoles, sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la planta GM, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión era conducido por Anastacio ¨N¨, de 32 años, quien presuntamente realizó una vuelta en U sin ceder el paso al vehículo que circulaba por la vialidad.