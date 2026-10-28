Ignora motociclista señal de alto y choca contra auto en Saltillo

Un motociclista de 52 años resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil en el cruce de las calles Michoacán y Miguel Hidalgo, tras presuntamente ignorar un señalamiento metálico de alto, en Saltillo. El accidente ocurrió cuando Gregorio ¨N¨ circulaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Michoacán. Al llegar al cruce con Miguel Hidalgo, presuntamente pasó sin precaución y sin detenerse, chocando contra un Ford Fusion conducido por Edith ¨N¨, de 18 años.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora del automóvil tenía vía libre sobre la calle Miguel Hidalgo, por lo que ambos vehículos coincidieron en el cruce y se produjo el impacto.

Tras el choque, el motociclista presentó lesiones, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica en el lugar.