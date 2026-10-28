Ignora motociclista señal de alto y choca contra auto en Saltillo

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    Ignora motociclista señal de alto y choca contra auto en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento y esperar a las aseguradoras. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el cruce de las calles Michoacán y Miguel Hidalgo; paramédicos de la Cruz Roja revisaron al conductor de la moto, quien decidió permanecer en el sitio

Un motociclista de 52 años resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil en el cruce de las calles Michoacán y Miguel Hidalgo, tras presuntamente ignorar un señalamiento metálico de alto, en Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Gregorio ¨N¨ circulaba a bordo de una motocicleta sobre la calle Michoacán. Al llegar al cruce con Miguel Hidalgo, presuntamente pasó sin precaución y sin detenerse, chocando contra un Ford Fusion conducido por Edith ¨N¨, de 18 años.

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$!Gregorio, de 52 años, resultó lesionado tras el impacto entre su motocicleta y un automóvil.
Gregorio, de 52 años, resultó lesionado tras el impacto entre su motocicleta y un automóvil. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros informes, la conductora del automóvil tenía vía libre sobre la calle Miguel Hidalgo, por lo que ambos vehículos coincidieron en el cruce y se produjo el impacto.

Tras el choque, el motociclista presentó lesiones, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica en el lugar.

$!El accidente ocurrió en el cruce de las calles Michoacán y Miguel Hidalgo.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Michoacán y Miguel Hidalgo. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron y valoraron a Gregorio Briones dentro de la ambulancia. Después de revisarlo, el motociclista decidió quedarse en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y permanecieron en el sitio a la espera de las aseguradoras de ambos conductores, con el objetivo de realizar los trámites correspondientes y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.

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