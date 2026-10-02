Dan casi ocho años de prisión por transportar 100 kilos de marihuana en Ramos Arizpe

La Fiscalía General de la República informó que la condena fue obtenida mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara la participación del acusado en un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis sativa L.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un hombre identificado como Arturo “N” fue sentenciado a siete años, nueve meses y 20 días de prisión por transportar poco más de 100 kilos de marihuana en una camioneta cuando circulaba por el ejido Hipólito, en Ramos Arizpe .

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe interceptaron una camioneta tipo pick up en la zona del ejido Hipólito. Reportes difundidos en aquella fecha ubicaron el aseguramiento sobre la carretera estatal 114 y señalaron que la intervención permitió localizar alrededor de 100 kilogramos de marihuana.

La FGR precisó ahora que el peso total de la droga asegurada fue de 100 kilos, ocho gramos y cinco miligramos.

Tras la detención, Arturo “N”, el vehículo y la sustancia quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras la Fiscalía Federal inició la integración de la carpeta de investigación.

El Ministerio Público de la Federación realizó las diligencias y peritajes necesarios para sostener la acusación y presentó los elementos de prueba ante un juez de Control.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado se determinó imponer al acusado una pena de siete años, nueve meses y 20 días de prisión, además del pago de una multa de 9 mil 51 pesos con dos centavos.

El procedimiento abreviado es una vía contemplada por el sistema penal acusatorio que permite concluir un proceso sin llegar a juicio oral cuando se cumplen los requisitos legales y el acusado acepta ser sentenciado con base en los hechos y medios de convicción presentados por la Fiscalía.