Dan el último adiós a joven entrenador de Saltillo; Fiscalía descarta terceros involucrados en muerte

Luego de las especulaciones que se han desarrollado a raíz del repentino fallecimiento de un joven entrenador físico en un hotel de Saltillo, la Fiscalía General del Estado confirmó que no hubo terceros involucrados, mientras que sus cercanos lo han rodeado con comentarios positivos y se despiden de él en el cortejo fúnebre.

Fue el pasado martes cuando la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de Francisco Segura de 29 años, en el interior de una de las habitaciones del Hotel Huizache ubicado en el bulevar Venustiano Carranza hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo con la necropsia aplicada al cuerpo, el joven sufrió un infarto que cobró su vida, mientras se metía a bañar luego de haber presentado malestares.

Tras la noticia, múltiples comentarios se observaron en las redes sociales, donde se cuestionaba la posibilidad sobre si el deceso obedeció a un crimen.

En ese aspecto, la Fiscalía General del Estado confirmó luego de las diligencias con el Hotel, que en los registros de la entrada, no existía algún nombre que pruebe que el joven ingresó con otra persona al hotel.

Los amigos y familiares de Francisco “Pancho” Segura, han insistido en el respeto al duelo que hoy viven los más cercanos, por lo que han hecho llamados a no juzgar o especular sobre el joven a quien recuerdan con comentarios positivos.

“Cómo quisiera que como en esta foto, tu compañía fuera eterna y que estuvieras para siempre con nosotros, los amo eternamente sobrinos de la gran familia Almaraz Herrera. En memoria de mi querido Pancho Segura, vuela alto hijo”, expresó en sus redes Zafiro Almaráz Herrera.

“Recordarte siempre y con amor es el propósito de mis palabras espero haber sido alguien bueno en tu vida, te extrañaremos todos aquí”, agregó el DJ saltillense Carlos Valero, tras una serie de experiencias narradas con el coach.

Los amigos y familiares lo despedirán este jueves en una capilla al norte de Saltillo.