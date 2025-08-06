Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
    Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano. FOTO: DAVID GUILLÉN/VANGUARDIA

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, llamó a los fieles a vivir diariamente los valores del Evangelio y asumir un compromiso serio contra la desigualdad y la injusticia en el mundo

Por enésima ocasión, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, exhortó a la feligresía a comprender que debe “luchar por un mundo más justo y humano”.

En su homilía de este miércoles, agregó: “Como yo lo dije durante todos estos días: que no haya desigualdad en la sociedad”.

TE PUEDE INTERESAR: Vecinos del centro de Saltillo viven ‘entre cables’, a casi un mes de que automóvil derribó un poste

Hizo notar que “unos cuantos gozan de las riquezas del mundo”, es decir, más del 60 por ciento de la riqueza producida por el trabajo de los habitantes de la Tierra está en manos del 1% de la población mundial: ellos son “los superricos”.

Y son precisamente “las potencias superricas” las que “se pueden dar el lujo de tener armas nucleares”, como Estados Unidos, resaltó.

Ante esto, llamó a “pensar más en serio, pensar más en cómo nosotros, viviendo auténticamente cada uno, cada familia, en cada barrio, en cada población, los valores del Evangelio”.

“Vamos a hacer de este mundo un mundo verdadero”, expresó, al señalar que la vida del creyente no debe depender solamente de la misa dominical o de los novenarios, sino ejercitar la fe cristiana todos los días.

Señaló que es responsabilidad de la grey valorar lo que se tiene para contribuir a que en el mundo haya paz, se respete la vida humana y la naturaleza.

Invitó a que esta reflexión “sea la conclusión de esta fiesta”, en la que se ha podido contemplar a Jesucristo “transfigurado” y haciendo resonar su mensaje.

Esto, dijo, debe llevar al creyente de hoy a reconocer que tiene un “compromiso grave” con la sociedad, dadas las actuales condiciones de injusticia y autodestrucción.

Temas


Católicos
Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Raúl Vera

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?