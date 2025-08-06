Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano

Por enésima ocasión, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, exhortó a la feligresía a comprender que debe “luchar por un mundo más justo y humano”.

En su homilía de este miércoles, agregó: “Como yo lo dije durante todos estos días: que no haya desigualdad en la sociedad”.

Hizo notar que “unos cuantos gozan de las riquezas del mundo”, es decir, más del 60 por ciento de la riqueza producida por el trabajo de los habitantes de la Tierra está en manos del 1% de la población mundial: ellos son “los superricos”.

Y son precisamente “las potencias superricas” las que “se pueden dar el lujo de tener armas nucleares”, como Estados Unidos, resaltó.

Ante esto, llamó a “pensar más en serio, pensar más en cómo nosotros, viviendo auténticamente cada uno, cada familia, en cada barrio, en cada población, los valores del Evangelio”.

“Vamos a hacer de este mundo un mundo verdadero”, expresó, al señalar que la vida del creyente no debe depender solamente de la misa dominical o de los novenarios, sino ejercitar la fe cristiana todos los días.

Señaló que es responsabilidad de la grey valorar lo que se tiene para contribuir a que en el mundo haya paz, se respete la vida humana y la naturaleza.

Invitó a que esta reflexión “sea la conclusión de esta fiesta”, en la que se ha podido contemplar a Jesucristo “transfigurado” y haciendo resonar su mensaje.

Esto, dijo, debe llevar al creyente de hoy a reconocer que tiene un “compromiso grave” con la sociedad, dadas las actuales condiciones de injusticia y autodestrucción.