Decide joven acabar con su vida en Ramos Arizpe; madre desconoce las causas
El hallazgo fue realizado por una vecina, quien alertó a las autoridades y permitió la intervención de cuerpos de emergencia y de investigación
Un joven tomó la decisión de acabar con su vida mediante el ahorcamiento y no dejó carta póstuma que permitiera conocer las causas. El hallazgo fue atendido por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que acudió a un domicilio ubicado en la avenida Saltillo, en la colonia Santos Saucedo, en Ramos Arizpe.
La persona fallecida fue identificada como Miguel Ángel¨N¨, de 29 años de edad, conocido entre vecinos y familiares con el apodo de “Macua”. De acuerdo con su madre, Olga Andrea ¨N¨, de 45 años, el joven utilizó un cable de color negro, el cual ató a la cabecera de la cama.
El cuerpo fue localizado alrededor de las 15:00 horas del sábado por una vecina identificada como Rosario ¨N¨, quien dio aviso a las autoridades. Tras el reporte, al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
La madre del fallecido señaló que su hijo no había manifestado previamente intentos contra su vida ni presentaba síntomas de depresión. Luego de las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes, con apoyo de una empresa funeraria.