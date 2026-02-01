Decide joven acabar con su vida en Ramos Arizpe; madre desconoce las causas

Un joven tomó la decisión de acabar con su vida mediante el ahorcamiento y no dejó carta póstuma que permitiera conocer las causas. El hallazgo fue atendido por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que acudió a un domicilio ubicado en la avenida Saltillo, en la colonia Santos Saucedo, en Ramos Arizpe.

La persona fallecida fue identificada como Miguel Ángel¨N¨, de 29 años de edad, conocido entre vecinos y familiares con el apodo de “Macua”. De acuerdo con su madre, Olga Andrea ¨N¨, de 45 años, el joven utilizó un cable de color negro, el cual ató a la cabecera de la cama.

