Se impacta contra luminaria y queda atrapado por no usar cinturón en Ramos Arizpe
Tras ser liberado del vehículo, el conductor se negó a ser trasladado a un hospital pese a las lesiones visibles; posteriormente fue asegurado por la Policía Municipal
Martín “N” quedó atrapado al interior de su propio vehículo luego de impactarse contra una luminaria ubicada en la colonia La Esmeralda, en el municipio de Ramos Arizpe, durante la madrugada de este domingo.
El accidente se registró cerca de las 03:00 horas, cuando el conductor, al volante de un automóvil Nissan Sentra, circulaba por la carretera estatal a Los Pinos con dirección a la colonia Parajes de los Pinos. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad y, al llegar al cruce con la calle Óscar Flores Tapia, el conductor perdió el control del volante y se estrelló contra la base de una luminaria ubicada en el camellón central.
El afectado, quien además sería el probable responsable del percance, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Debido a que no portaba el cinturón de seguridad, quedó atrapado de las piernas al deslizarse por debajo del volante tras el impacto.
Paramédicos y elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe realizaron maniobras de rescate y extracción para liberar al conductor, quien, una vez a salvo, se negó a ser trasladado a un hospital al manifestar que se encontraba en buen estado de salud.
Posteriormente, oficiales de la Policía Municipal lo aseguraron y lo trasladaron a la delegación, donde quedó bajo arresto. Ya en las celdas, el detenido solicitó ser llevado a una clínica, situación que será determinada por el agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación legal.