Se impacta contra luminaria y queda atrapado por no usar cinturón en Ramos Arizpe

Martín “N” quedó atrapado al interior de su propio vehículo luego de impactarse contra una luminaria ubicada en la colonia La Esmeralda, en el municipio de Ramos Arizpe, durante la madrugada de este domingo.

El accidente se registró cerca de las 03:00 horas, cuando el conductor, al volante de un automóvil Nissan Sentra, circulaba por la carretera estatal a Los Pinos con dirección a la colonia Parajes de los Pinos. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad y, al llegar al cruce con la calle Óscar Flores Tapia, el conductor perdió el control del volante y se estrelló contra la base de una luminaria ubicada en el camellón central.

