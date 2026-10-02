Deja 1.2 mdp la Feria de la Uva 2026; ganancias serán para recinto propio en Parras

El Patronato informó este viernes que durante las festividades ingresaron 4 millones 940 mil 751.33 pesos, mientras que los gastos ascendieron a 3 millones 738 mil 298.99 pesos, una diferencia contable de un millón 202 mil 452.34 pesos antes de considerar los conceptos y aportaciones correspondientes al cierre financiero.

PARRAS, COAH.- La edición 79 de la Feria de la Uva y el Vino no solamente reunió a casi 94 mil visitantes, sino que dejó una diferencia favorable superior a 1.2 millones de pesos entre ingresos y egresos, recursos que forman parte del proyecto para que Parras cuente por primera vez con un recinto ferial propio.

Salvador Martínez Mendoza, presidente del Patronato, explicó que los recursos disponibles no serán distribuidos, sino destinados a formar una bolsa para adquirir un terreno donde posteriormente pueda construirse y equiparse un espacio permanente para la feria.

Actualmente existen propuestas de predios, aunque algunas han sido descartadas o permanecen bajo análisis debido a su distancia respecto de servicios básicos. La intención, explicó, es encontrar una ubicación con infraestructura y posibilidades de crecimiento.

El informe también dimensionó el tamaño del evento: fueron contabilizados 93 mil 800 visitantes. Alrededor de 64 mil adquirieron boleto, mientras que el resto ingresó gratuitamente, principalmente menores de 1.50 metros de estatura.

Además participaron 70 expositores, 17 originarios de Parras y 53 foráneos. Los ingresos provinieron de boletaje, renta de espacios, estacionamiento, sanitarios, eventos, patrocinios y otros conceptos.

El estacionamiento tuvo además un componente social. El Patronato destinó a la Cruz Roja Mexicana Delegación Parras el 40% de lo obtenido por este concepto y entregó simbólicamente 93 mil 678 pesos.

Miguel Ángel Lara Rodríguez, presidente del Consejo de la institución, informó que el dinero será utilizado para combustible, mantenimiento y reparaciones necesarias para mantener operativa la delegación.