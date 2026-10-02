Deja 1.2 mdp la Feria de la Uva 2026; ganancias serán para recinto propio en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Deja 1.2 mdp la Feria de la Uva 2026; ganancias serán para recinto propio en Parras
    El Patronato de la Feria de la Uva 2026 destinó a la Cruz Roja Mexicana Delegación Parras el 40% de lo obtenido por este concepto y entregó simbólicamente 93 mil 678 pesos. CORTESÍA

La diferencia positiva entre ingresos y gastos se reservará para adquirir un predio donde se pueda construirse y equiparse un espacio para la tradicional feria

PARRAS, COAH.- La edición 79 de la Feria de la Uva y el Vino no solamente reunió a casi 94 mil visitantes, sino que dejó una diferencia favorable superior a 1.2 millones de pesos entre ingresos y egresos, recursos que forman parte del proyecto para que Parras cuente por primera vez con un recinto ferial propio.

El Patronato informó este viernes que durante las festividades ingresaron 4 millones 940 mil 751.33 pesos, mientras que los gastos ascendieron a 3 millones 738 mil 298.99 pesos, una diferencia contable de un millón 202 mil 452.34 pesos antes de considerar los conceptos y aportaciones correspondientes al cierre financiero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/federacion-mantiene-atencion-a-heridos-por-ataque-en-secundaria-de-torreon-GO23875407

Salvador Martínez Mendoza, presidente del Patronato, explicó que los recursos disponibles no serán distribuidos, sino destinados a formar una bolsa para adquirir un terreno donde posteriormente pueda construirse y equiparse un espacio permanente para la feria.

Actualmente existen propuestas de predios, aunque algunas han sido descartadas o permanecen bajo análisis debido a su distancia respecto de servicios básicos. La intención, explicó, es encontrar una ubicación con infraestructura y posibilidades de crecimiento.

El informe también dimensionó el tamaño del evento: fueron contabilizados 93 mil 800 visitantes. Alrededor de 64 mil adquirieron boleto, mientras que el resto ingresó gratuitamente, principalmente menores de 1.50 metros de estatura.

Además participaron 70 expositores, 17 originarios de Parras y 53 foráneos. Los ingresos provinieron de boletaje, renta de espacios, estacionamiento, sanitarios, eventos, patrocinios y otros conceptos.

El estacionamiento tuvo además un componente social. El Patronato destinó a la Cruz Roja Mexicana Delegación Parras el 40% de lo obtenido por este concepto y entregó simbólicamente 93 mil 678 pesos.

Miguel Ángel Lara Rodríguez, presidente del Consejo de la institución, informó que el dinero será utilizado para combustible, mantenimiento y reparaciones necesarias para mantener operativa la delegación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/hermanos-detenidos-por-ataque-en-la-secundaria-13-de-la-union-en-torreon-podrian-alcanzar-hasta-60-anos-de-carcel-KO23874709

En materia de rendición de cuentas, el Patronato aseguró que los movimientos cuentan con respaldo contable y bancario, facturas, transferencias y comprobantes de pagos realizados en efectivo.

El alcalde Fernando Orozco Lara destacó que la intención es que los excedentes generados por la celebración dejen de representar únicamente un resultado anual y permitan construir patrimonio para futuras ediciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuentas Públicas
Pueblos Mágicos
Ferias

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)
La Secundaria General No. 13 del ejido La Unión permanece cerrada mientras la Fiscalía de Coahuila investiga el ataque ocurrido el 1 de octubre.

Cierran Secundaria 13 de Torreón tras atentado; colocan memorial mientras la FGE de Coahuila realizan las investigaciones

Lobos y Lobas UAdeC tendrán actividad este sábado 3 de octubre ante UDEM y UACJ, respectivamente, en la Liga ABE.

Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE
El guardia de seguridad recomienda cargar con los siguientes artículos ya que podrían significar una diferencia entre la vida y la muerte

¿De viaje? Te decimos qué empacar en tu botiquín de primeros auxilios
EL futuro de Pike también podría decidirse en los tribunales, donde los jueces sopesarán si Tennessee puede intentar legalmente otra ejecución y qué impacto tendrá el procedimiento fallido en su sentencia de muerte.

Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora