Deja fiesta de Año Nuevo 16 detenidos en Saltillo

Aunque la fiesta de Año Nuevo es una de las fechas con mayor propósito familiar en todo el mundo, los sucesos conflictivos no dejaron de prevalecer y Saltillo no fue la excepción.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la fiesta de Año Nuevo, en la capital coahuilense se registraron un total de 16 detenciones en el desarrollo del festejo, además de 20 accidentes de tráfico.

Esta información fue la que se recopiló a través del trabajo de los elementos policiacos municipales en llamados, filtros y rondines, entre las 18:00 horas del 31 de diciembre, y las 06:00 horas de este 1 de enero.

Según la información de la autoridad, la falta administrativa más frecuente fue la de alteración del orden público, por la que se registraron cinco ingresos a las celdas municipales.

La segunda causa más frecuente de detención, fue por daños a vehículos, motivo por el que cuatro personas fueron detenidas en las calles de Saltillo, entre ellas un menor de edad.

La tercera causa, fue por motivos de ingesta de alcohol en conductores de vehículos, donde se aseguró a tres personas.

Además, hubo dos detenciones por violencia familiar, una por amenazas y otra por posesión de estupefacientes.

A pesar de que los registros fueron pocos, sí hubo incrementos en las detenciones, en comparación con el año pasado, cuando fueron detenidas 13 personas, y que otros años como 2025, cuando únicamente se registraron 2 detenciones.

A decir de los datos, la verbena que tuvo mayor cantidad de conflictos para Saltillo en la temporada decembrina, fue la Noche Buena, cuando se registraron 28 detenciones en total.

‘PECADOS’

Las causas más comunes de las detenciones en las fiestas de Año Nuevo, fueron:

1.- Alteración al orden público.

2.- Daños a vehículos.

3.- Conductores alcoholizados.

4.- Violencia familiar.

5.- Posesión de estupefacientes.