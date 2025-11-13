Delimitan carriles y rehabilitan espacios públicos para mejorar la seguridad vial al sur de Saltillo

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en los principales bulevares de la ciudad, brigadas del programa “Aquí Andamos”, instruidas por el alcalde Javier Díaz González, continúan realizando trabajos de pintura y delimitación de carriles en diversos puntos de la capital coahuilense.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, llevó a cabo la delimitación de carriles en la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, al sur de la ciudad. En el tramo comprendido entre el periférico LEA y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, las cuadrillas aplicaron pintura blanca para definir carriles centrales, ordenar el tránsito vehicular y prevenir accidentes, además de contribuir a una mejor imagen urbana.

Estas acciones atienden directamente las solicitudes enviadas por la ciudadanía a través del chatbot oficial “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), donde vecinos del sector pidieron la correcta delimitación vial para mejorar la visibilidad de los espacios de circulación, retornos y zonas de cruce, favoreciendo una conducción más segura tanto de día como de noche.

El Gobierno Municipal mantiene labores similares en los principales bulevares, entre ellos Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, Francisco Coss, Mirasierra, Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza y Nazario S. Ortiz de la Garza, entre otros.