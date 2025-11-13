Delimitan carriles y rehabilitan espacios públicos para mejorar la seguridad vial al sur de Saltillo

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    Delimitan carriles y rehabilitan espacios públicos para mejorar la seguridad vial al sur de Saltillo
    Se llevaron a cabo labores de pintura y delimitación de carriles en distintas vialidades de este sector. FOTO: CORTESÍA

Las intervenciones responden a peticiones ciudadanas enviadas a través del chatbot ‘Saltillo Fácil’

Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en los principales bulevares de la ciudad, brigadas del programa “Aquí Andamos”, instruidas por el alcalde Javier Díaz González, continúan realizando trabajos de pintura y delimitación de carriles en diversos puntos de la capital coahuilense.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, llevó a cabo la delimitación de carriles en la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, al sur de la ciudad. En el tramo comprendido entre el periférico LEA y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, las cuadrillas aplicaron pintura blanca para definir carriles centrales, ordenar el tránsito vehicular y prevenir accidentes, además de contribuir a una mejor imagen urbana.

Estas acciones atienden directamente las solicitudes enviadas por la ciudadanía a través del chatbot oficial “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), donde vecinos del sector pidieron la correcta delimitación vial para mejorar la visibilidad de los espacios de circulación, retornos y zonas de cruce, favoreciendo una conducción más segura tanto de día como de noche.

El Gobierno Municipal mantiene labores similares en los principales bulevares, entre ellos Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, Francisco Coss, Mirasierra, Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza y Nazario S. Ortiz de la Garza, entre otros.

$!Personal de Medio Ambiente intervino áreas verdes con deshierbe, limpieza y retiro de basura.
Personal de Medio Ambiente intervino áreas verdes con deshierbe, limpieza y retiro de basura. FOTO: CORTESÍA

MEJORAN ÁREAS VERDES

Como parte de la estrategia municipal de rehabilitación de espacios públicos, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino las áreas verdes del Paseo de la Reforma. En una primera etapa se realizaron trabajos de deshierbe, limpieza y retiro de desechos en el tramo ubicado entre Prolongación Francisco de Urdiñola y José María La Fragua, un punto frecuentado por familias y estudiantes de los complejos educativos cercanos.

Además, brigadas del Vivero Municipal desarrollaron una jornada de reforestación en la intersección poniente de Manuel Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se sembraron plantas ornamentales como Ajillo, Rosa Laurel, Cenizo y Lirio Persa, entre otras especies.

El alcalde Javier Díaz González reafirmó su compromiso de mantener una movilidad ordenada y espacios públicos dignos, destacando que estas acciones continuas mejoran la calidad de vida de las familias saltillenses y garantizan un funcionamiento más eficiente de la infraestructura urbana.

Temas


Servicios Públicos
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

