Denuncia acoso sexual a ella y a su familia, en Saltillo

Luego de recibir mensajes intimidatorios y ser blanco de difamación ella, su hija y su nieta de 14 años, al ser anunciadas como sexoservidoras por un sujeto que las hostiga desde hace tiempo, una mujer decidió ya no callar más.

Identificada como Ana Laura, alzó la voz para realizar su denuncia por presunto acoso sexual y amenazas en contra de su hija y de su nieta de 14 años, hechos que ocurren en la colonia 2000, donde ellas radican.

En entrevista a diversos medios de comunicación, el presunto responsable es señalado como como Ángel Blas, que es quien las hostiga de manera constante, además de enviarles mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, desconociendo cómo consigue sus números telefónicos, pues ha cambiado en repetidas ocasiones.

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La afectada asegura que también ha difundido información falsa en redes sociales, dañando su imagen al exhibirlas como supuestas sexoservidoras. Ana Laura indicó que ya acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar los hechos; sin embargo, afirma que no ha recibido respuesta favorable a su caso.

Ya ha acudido a realizar la denuncia correspondiente a el sujeto, el cual señala que le exigió a su nieta la cantidad de 5 mil pesos a cambio de dejarlas en paz, situación que incrementa su preocupación, ya que teme por la seguridad de ambas. Aunque desconoce el domicilio exacto del señalado, refiere que habita en la colonia Hacienda Narro. La mujer hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y se tomen medidas que garanticen su seguridad, reiterando que vive con temor ante la posibilidad de que la situación escale y sean agredidas físicamente.