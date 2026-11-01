Denuncia estudiante del Tec Saltillo ataque contra vivienda de sus familiares

Una estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo (TECNM), quien ha sido una de las voces del Movimiento Estudiantil Burros Pardos durante el plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza, denunció a través de sus redes sociales y la página oficial del movimiento en Facebook que durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre personas desconocidas vandalizaron la vivienda de sus familiares, donde destruyeron los cristales de una camioneta, arrancaron protecciones de las ventanas y arrojaron piedras contra el inmueble.

A través de un video en el que aparece con un cubrebocas de tela, la joven aseguró que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:47 horas y responsabilizó públicamente a las autoridades del Tecnológico de Saltillo, encabezadas por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, así como a servidores públicos que han intervenido durante las manifestaciones y a la página Extra Coahuila.

“El día de hoy, alrededor de las 12:47 de la madrugada, vandalizaron la casa de mis familiares. Quebraron todos los vidrios de su camioneta, asimismo arrancaron las protecciones de las ventanas y aventaron piedras para quebrar las mismas”, expresó la estudiante durante su declaración.

La manifestante identificó específicamente a la cuenta Extra Coahuila como responsable de una presunta filtración de su información personal, situación que, según su denuncia, habría comprometido su seguridad y la de sus familiares. Sin embargo, hasta el momento no se ha acreditado públicamente una relación entre la difusión de esos datos y los daños materiales denunciados.

En su mensaje, la joven expresó temor por posibles agresiones posteriores y advirtió que responsabiliza a las personas e instituciones señaladas de cualquier afectación que pudiera sufrir. También aclaró públicamente que no tiene intención de atentar contra su vida, declaración que realizó como parte de su exigencia de protección y seguridad.

“Cualquier cosa, daño moral, físico y psicológico que yo presente, los hago responsables y exijo la reparación del daño”, manifestó la integrante del movimiento, que ha participado activamente en la exposición de las demandas estudiantiles durante los últimos días.

La denuncia surge después de que el sábado 31 de octubre los estudiantes solicitaran reforzar la vigilancia alrededor del plantón, tras advertir sobre la posible presencia de grupos de choque. El movimiento había expresado preocupación por la integridad de sus participantes y solicitado mayores medidas de protección.

Posteriormente, los representantes estudiantiles anunciaron que reforzarían los controles de acceso al campamento, con la intención de resguardar a quienes permanecen en la protesta. También reiteraron que su movilización conserva un carácter pacífico.