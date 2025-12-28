Denuncian amenazas con arma de fuego y omisión policial en Saltillo

Una visita que pretendía ser un gesto de amistad terminó en momentos de terror para Judith Jazmín, en la colonia San Patricio. La afectada acudió al domicilio de una conocida para entregarle un presente, sin imaginar que el reclamo de una deuda de 415 mil pesos derivaría en una agresión armada.

Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en Paseo de las Rosas número 917, donde Jazmín llegó de visita para ver a su amiga. Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del GRS, mientras que cerca de 80 integrantes de Familia Seguridad arribaron para respaldar a la víctima y brindarle asesoría jurídica.

Hernández relató que el conflicto se desató dentro de la vivienda, cuando notó que su deudora se había sometido a una cirugía estética. “Ese fue el motivo, el detonante. Yo le empecé a decir que no me parecía correcto que se estuviera gastando mi dinero en una lipo”, explicó la afectada.

La situación escaló de manera violenta cuando el esposo de la deudora, identificado como exmilitar, intervino encañonando a los presentes. “Baja el esposo con una pistola y nos empieza a apuntar a todos... yo viví momentos de terror. Imagínense, tuve que poner mi mano en el cañón”, narró Judith.

Durante el altercado, la víctima y sus hijos lograron desarmar al sujeto. Sin embargo, Hernández aseguró que, tras la llegada de los policías, el arma fue devuelta al presunto agresor. “Yo llevé las pistolas, se las entregué a los policías y se las regresaron al señor; además, tiene más armas registradas”, afirmó.

La denunciante criticó el trato preferencial que, asegura, los oficiales brindaron al esposo de su deudora. “Los policías entraron a saludarlo porque es exmilitar y porque conoce a todos. Entonces, ¿en qué posición me coloca eso a mí?”, cuestionó Jazmín, ante lo que consideró una omisión de las autoridades.

Judith Jazmín Hernández manifestó sentir un riesgo inminente y lamentó la sugerencia de los elementos de seguridad. “Temo por mi vida... los policías me dicen que haga una mediación con la persona que estuvo a punto de matarme hace unos momentos”, señaló con indignación.

Finalmente, la víctima exigió que la protección a las mujeres sea una realidad jurídica y no solo retórica. “Que este eslogan de la protección a las mujeres no se quede nada más en un discurso político para ganar votos”, concluyó, antes de proceder legalmente por las amenazas recibidas.