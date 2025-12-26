Sequía extrema y deuda hídrica ponen en riesgo la Cuenca del Río Bravo

Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    Sequía extrema y deuda hídrica ponen en riesgo la Cuenca del Río Bravo
    La deuda hídrica de México con Estados Unidos coloca a la Cuenca del Río Bravo en una situación crítica, ante la sobreexplotación de sus aguas superficiales y subterráneas. FOTO: ARCHIVO

La falta de lluvias y el aumento de la temperatura han reducido la capacidad de las presas, limitando la disponibilidad de agua para atender la demanda actual y futura

El miércoles el presidente de EUA, Donald Trump, volvió a referirse a la deuda hídrica que tiene México con Estados Unidos y sentenció: México debe pagar.

Es importante mencionar que México enfrenta una crisis hídrica agravada en la zona norte del país, marcada por una tendencia a la sequía que se remonta a los últimos 25 años. Esta situación ha llevado a la Cuenca del Río Bravo a límites críticos, con un nivel de sobreexplotación del 50% en sus aguas superficiales y subterráneas, lo que significa que la mitad de lo que se usa ya no se recarga.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)

LA DEUDA PENDIENTE Y EL RIESGO DE VACIAR PRESAS

El gobierno de Estados Unidos, que ha insistido en el pago inmediato, está solicitando cerca de 250 millones de metros cúbicos para finales de este mes de diciembre, aunque la deuda total del ciclo asciende a alrededor de 700 millones de metros cúbicos. De acuerdo a Rosario Sánchez, investigadora y experta en el tema hídrico, el problema central es que “el agua ya no sobra” en la cuenca. Mover el volumen de agua requerido implica inevitablemente “quitar agua de alguien o de algún usuario para pasárselo a otro”.

Sánchez explicó que históricamente, México ha dependido de que un huracán llegara a llenar las presas internacionales para cumplir con sus obligaciones. Esta estrategia es calificada como “negligencia”.

Actualmente las condiciones climáticas ya no son aliadas. Con el aumento de la temperatura y la evapotranspiración, las presas ya no responden a las necesidades actuales ni a los pronósticos de crecimiento poblacional, industrial y agrícola.

Rosario Sánchez, señala que el problema real no es solo la cantidad de agua disponible actualmente, sino “la demanda, el consumo y la incertidumbre de las próximas lluvias”.

Ante esta situación, indicó que México debe actualizar los volúmenes reales de la Cuenca y de consumo en ambos lados para determinar las proporciones equivalentes del recurso para todos los usuarios y usos.

Aunque las condiciones de comunicación a nivel federal son limitadas y el momento no es ideal para negociaciones formales a gran escala, Sánchez considera que existe una oportunidad de colaboración a nivel estatal entre los estados fronterizos.

Temas


Agua
crisis de agua
A20

Localizaciones


Coahuila
Río Bravo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cerca de 4 de cada 10 automovilistas no han cubierto los impuestos vehiculares.

Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441

A más de un año y un mes del cierre de la frontera, el sector ganadero nacional se ha visto afectado.

Ocasiona gusano barrenador pérdidas por más de 15 mil mdp tras un año de cierre de frontera
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
true

POLITICÓN: Protagoniza Tony Flores nuevo pleito, ahora por la clausura de una obra sin permisos

La adicción del abandono

La adicción del abandono
true

Rastacueros: los hijos de AMLO

true

Cierra EU sus fronteras al tráfico de autos chuecos
true

2025: un apretado resumen de la resaca...