Sequía extrema y deuda hídrica ponen en riesgo la Cuenca del Río Bravo

Es importante mencionar que México enfrenta una crisis hídrica agravada en la zona norte del país, marcada por una tendencia a la sequía que se remonta a los últimos 25 años. Esta situación ha llevado a la Cuenca del Río Bravo a límites críticos, con un nivel de sobreexplotación del 50% en sus aguas superficiales y subterráneas, lo que significa que la mitad de lo que se usa ya no se recarga.

El miércoles el presidente de EUA, Donald Trump , volvió a referirse a la deuda hídrica que tiene México con Estados Unidos y sentenció: México debe pagar.

El gobierno de Estados Unidos, que ha insistido en el pago inmediato, está solicitando cerca de 250 millones de metros cúbicos para finales de este mes de diciembre, aunque la deuda total del ciclo asciende a alrededor de 700 millones de metros cúbicos. De acuerdo a Rosario Sánchez, investigadora y experta en el tema hídrico, el problema central es que “el agua ya no sobra” en la cuenca. Mover el volumen de agua requerido implica inevitablemente “quitar agua de alguien o de algún usuario para pasárselo a otro”.

Sánchez explicó que históricamente, México ha dependido de que un huracán llegara a llenar las presas internacionales para cumplir con sus obligaciones. Esta estrategia es calificada como “negligencia”.

Actualmente las condiciones climáticas ya no son aliadas. Con el aumento de la temperatura y la evapotranspiración, las presas ya no responden a las necesidades actuales ni a los pronósticos de crecimiento poblacional, industrial y agrícola.

Rosario Sánchez, señala que el problema real no es solo la cantidad de agua disponible actualmente, sino “la demanda, el consumo y la incertidumbre de las próximas lluvias”.

Ante esta situación, indicó que México debe actualizar los volúmenes reales de la Cuenca y de consumo en ambos lados para determinar las proporciones equivalentes del recurso para todos los usuarios y usos.

Aunque las condiciones de comunicación a nivel federal son limitadas y el momento no es ideal para negociaciones formales a gran escala, Sánchez considera que existe una oportunidad de colaboración a nivel estatal entre los estados fronterizos.