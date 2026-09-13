Denuncian en redes nuevo caso de maltrato animal en la colonia Fundadores de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Denuncian en redes nuevo caso de maltrato animal en la colonia Fundadores de Saltillo
    Reportan perros lesionados por presunto maltrato animal en colonia Fundadores. REDES SOCIALES

Vecinos de Fundadores denunciaron en redes presuntas agresiones contra perros

Un nuevo reporte de presunto maltrato animal fue difundido a través de redes sociales, luego de que vecinos de la colonia Fundadores, al oriente de Saltillo, señalaran que varios perros habrían sido agredidos en un domicilio ubicado sobre la calle María Letona.

De acuerdo con una publicación compartida en redes sociales, vecinos y testigos aseguran haber presenciado constantes agresiones contra perros, tanto animales que tienen dueño como ejemplares que se encuentran en situación de calle.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/empresa-de-banquetes-ofrece-comida-gratuita-a-matlachines-de-la-fiesta-del-ojo-de-agua-en-saltillo-GD23463984

La denuncia señala que varios perros habrían resultado lesionados, incluso con posibles fracturas, como consecuencia de las presuntas agresiones. Los habitantes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades para investigar los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad.

Los señalamientos fueron difundidos acompañados de imágenes y llamados para que el caso no quede sin atención, además de recordar que en Coahuila existen instancias encargadas de atender e investigar los casos relacionados con maltrato animal.

Hasta el momento, los señalamientos difundidos en redes sociales corresponden a testimonios de vecinos y no se ha establecido oficialmente la responsabilidad de alguna persona por estos hechos.

RESCATAN A PERRITO CON GRAVE HERIDA EN EL CUELLO

En otro caso ocurrido en Saltillo, la asociación Dignidad Animal A.C. informó sobre el rescate de un perro que presentaba una lesión de consideración en el cuello y que se encontraba bajo el cuidado de una persona dedicada a la recolección de materiales.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, el reporte fue recibido aproximadamente seis días antes del rescate. El animal presentaba una herida de gran tamaño en el cuello, por lo que se inició la búsqueda para localizarlo y brindarle atención.

Después de varias horas de búsqueda, Mara Espino y Claudia Vega lograron encontrar al perro y solicitaron el apoyo de la Policía Ambiental, cuyos elementos realizaron el traslado del animal a las instalaciones de Dignidad Animal A.C.

La asociación explicó que, según la información que recibió, la lesión habría comenzado con una mordida que posteriormente se infectó, lo que provocó que la herida aumentara considerablemente de tamaño.

Una vez que el perro fue recibido en la organización, un médico veterinario comenzó con la valoración de su estado de salud para determinar la gravedad de la lesión y establecer el tratamiento necesario.

Dignidad Animal señaló que el siguiente paso será mantener al animal bajo atención veterinaria durante su recuperación, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos derivados de su tratamiento.

La organización pidió a quienes deseen colaborar que se comuniquen mediante WhatsApp y destacó que cualquier aportación puede contribuir a la recuperación del perro.

Ambos casos volvieron a generar llamados en redes sociales para fortalecer la atención y denuncia de situaciones de posible maltrato animal en Saltillo, así como para que las autoridades competentes investiguen los reportes y determinen las responsabilidades correspondientes cuando existan elementos para ello.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México