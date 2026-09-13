Denuncian en redes nuevo caso de maltrato animal en la colonia Fundadores de Saltillo

Un nuevo reporte de presunto maltrato animal fue difundido a través de redes sociales, luego de que vecinos de la colonia Fundadores, al oriente de Saltillo, señalaran que varios perros habrían sido agredidos en un domicilio ubicado sobre la calle María Letona. De acuerdo con una publicación compartida en redes sociales, vecinos y testigos aseguran haber presenciado constantes agresiones contra perros, tanto animales que tienen dueño como ejemplares que se encuentran en situación de calle.

La denuncia señala que varios perros habrían resultado lesionados, incluso con posibles fracturas, como consecuencia de las presuntas agresiones. Los habitantes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades para investigar los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad. Los señalamientos fueron difundidos acompañados de imágenes y llamados para que el caso no quede sin atención, además de recordar que en Coahuila existen instancias encargadas de atender e investigar los casos relacionados con maltrato animal.

Hasta el momento, los señalamientos difundidos en redes sociales corresponden a testimonios de vecinos y no se ha establecido oficialmente la responsabilidad de alguna persona por estos hechos. RESCATAN A PERRITO CON GRAVE HERIDA EN EL CUELLO En otro caso ocurrido en Saltillo, la asociación Dignidad Animal A.C. informó sobre el rescate de un perro que presentaba una lesión de consideración en el cuello y que se encontraba bajo el cuidado de una persona dedicada a la recolección de materiales. De acuerdo con la información proporcionada por la organización, el reporte fue recibido aproximadamente seis días antes del rescate. El animal presentaba una herida de gran tamaño en el cuello, por lo que se inició la búsqueda para localizarlo y brindarle atención. Después de varias horas de búsqueda, Mara Espino y Claudia Vega lograron encontrar al perro y solicitaron el apoyo de la Policía Ambiental, cuyos elementos realizaron el traslado del animal a las instalaciones de Dignidad Animal A.C.

La asociación explicó que, según la información que recibió, la lesión habría comenzado con una mordida que posteriormente se infectó, lo que provocó que la herida aumentara considerablemente de tamaño. Una vez que el perro fue recibido en la organización, un médico veterinario comenzó con la valoración de su estado de salud para determinar la gravedad de la lesión y establecer el tratamiento necesario. Dignidad Animal señaló que el siguiente paso será mantener al animal bajo atención veterinaria durante su recuperación, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos derivados de su tratamiento. La organización pidió a quienes deseen colaborar que se comuniquen mediante WhatsApp y destacó que cualquier aportación puede contribuir a la recuperación del perro. Ambos casos volvieron a generar llamados en redes sociales para fortalecer la atención y denuncia de situaciones de posible maltrato animal en Saltillo, así como para que las autoridades competentes investiguen los reportes y determinen las responsabilidades correspondientes cuando existan elementos para ello.