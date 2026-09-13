Empresa de banquetes ofrece comida gratuita a matlachines de la Fiesta del Ojo de Agua en Saltillo

La invitación fue difundida a través de las redes sociales del establecimiento, donde se convocó a los grupos de danzantes que forman parte de la jornada religiosa y cultural a acudir a sus instalaciones para recibir alimentos sin costo.

Como una muestra de reconocimiento al esfuerzo de los matlachines que participan en las festividades del Barrio del Ojo de Agua, Banquetes Palomo anunció que este domingo ofrecerá comida gratuita a los danzantes que acudan a la celebración patronal del Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

El servicio se ofrecerá de las 12:00 a las 18:00 horas en el establecimiento ubicado en Primo de Verdad número 149, como un gesto de agradecimiento hacia quienes mantienen viva la tradición de las danzas durante una de las celebraciones más representativas del sector.

La invitación coincide con la jornada patronal que se desarrolla este domingo 13 de septiembre en el Barrio del Ojo de Agua, donde desde las primeras horas del día comenzaron las actividades religiosas en honor al Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

La celebración arrancó a las 05:00 horas con la tradicional misa realizada desde las escalinatas del templo, seguida de la ceremonia de bendición de Saltillo, que fue presidida por fray Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo.

Más tarde, a las 08:00 horas, se llevó a cabo otra celebración eucarística con la participación de monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo. Durante el resto del día se contemplaron distintas misas como parte del programa religioso de la fiesta patronal.

Uno de los momentos principales de la jornada será la tradicional Procesión de la Cera, una celebración que este año alcanza 186 años de realizarse y que ha sido transmitida de generación en generación entre los habitantes de Saltillo.

La procesión está programada para iniciar a las 15:00 horas desde la parroquia de San Juanita. Los participantes recorrerán el trayecto hasta llegar al templo del Ojo de Agua, donde se contempla su recepción alrededor de las 17:00 horas.

Las danzas de matlachines forman parte fundamental de la jornada, acompañadas por la presencia de familias y visitantes que acuden al barrio para participar en los festejos y disfrutar de los tradicionales antojitos mexicanos que se ofrecen durante la celebración.

Después de las actividades religiosas y culturales, el programa contempla un festival artístico a partir de las 18:00 horas, con la participación de invitados especiales.