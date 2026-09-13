Empresa de banquetes ofrece comida gratuita a matlachines de la Fiesta del Ojo de Agua en Saltillo

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    Empresa de banquetes ofrece comida gratuita a matlachines de la Fiesta del Ojo de Agua en Saltillo
    Banquetes Palomo anunció comida gratuita para los danzantes que acudan a la celebración. OMAR SAUCEDO

Banquetes Palomo anunció comida gratuita para los matlachines que participan este domingo en la tradicional fiesta del Ojo de Agua

Como una muestra de reconocimiento al esfuerzo de los matlachines que participan en las festividades del Barrio del Ojo de Agua, Banquetes Palomo anunció que este domingo ofrecerá comida gratuita a los danzantes que acudan a la celebración patronal del Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

La invitación fue difundida a través de las redes sociales del establecimiento, donde se convocó a los grupos de danzantes que forman parte de la jornada religiosa y cultural a acudir a sus instalaciones para recibir alimentos sin costo.

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El servicio se ofrecerá de las 12:00 a las 18:00 horas en el establecimiento ubicado en Primo de Verdad número 149, como un gesto de agradecimiento hacia quienes mantienen viva la tradición de las danzas durante una de las celebraciones más representativas del sector.

La invitación coincide con la jornada patronal que se desarrolla este domingo 13 de septiembre en el Barrio del Ojo de Agua, donde desde las primeras horas del día comenzaron las actividades religiosas en honor al Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

La celebración arrancó a las 05:00 horas con la tradicional misa realizada desde las escalinatas del templo, seguida de la ceremonia de bendición de Saltillo, que fue presidida por fray Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo.

Más tarde, a las 08:00 horas, se llevó a cabo otra celebración eucarística con la participación de monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo. Durante el resto del día se contemplaron distintas misas como parte del programa religioso de la fiesta patronal.

Uno de los momentos principales de la jornada será la tradicional Procesión de la Cera, una celebración que este año alcanza 186 años de realizarse y que ha sido transmitida de generación en generación entre los habitantes de Saltillo.

La procesión está programada para iniciar a las 15:00 horas desde la parroquia de San Juanita. Los participantes recorrerán el trayecto hasta llegar al templo del Ojo de Agua, donde se contempla su recepción alrededor de las 17:00 horas.

Las danzas de matlachines forman parte fundamental de la jornada, acompañadas por la presencia de familias y visitantes que acuden al barrio para participar en los festejos y disfrutar de los tradicionales antojitos mexicanos que se ofrecen durante la celebración.

Después de las actividades religiosas y culturales, el programa contempla un festival artístico a partir de las 18:00 horas, con la participación de invitados especiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/solicitan-apoyo-para-localizar-a-tanya-de-16-anos-desaparecio-en-el-centro-de-saltillo-FD23463556

Los festejos concluirán alrededor de las 23:00 horas con la tradicional pólvora, que marcará el cierre de las actividades dedicadas al Santísimo Cristo del Ojo de Agua.

En este contexto, la invitación de Banquetes Palomo se suma a la jornada con un reconocimiento dirigido específicamente a los danzantes, quienes durante horas participan en las actividades de una tradición que forma parte de la identidad cultural y religiosa de este barrio de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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