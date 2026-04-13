Saltillo: disfrazan vacantes de ‘scort’ con empleos formales para mujeres

A través de sus redes sociales, una joven de Saltillo denunció que en páginas de Facebook dedicadas a la promoción de vacantes laborales en la capital de Coahuila, se ha encontrado con ofertas de posibles trabajos de índole sexual o relacionadas con la colaboración para plataformas como Only Fans. La denuncia se hizo pública a través de la plataforma TikTok, donde la joven difundió que a finales de marzo, se dio de alta en grupos de Facebook como “Trabajo para ESTUDIANTES de Saltillo”, “Trabajos de medio tiempo para estudiantes SALTILLO”, “Trabajos para menores en Saltillo” y “Trabajar Saltillo medio tiempo”.

De acuerdo con la joven, en busca de empleo, recibió una serie de comentarios anónimos donde se pidió su teléfono y los promoventes, entre ellas personas identificadas en Whatsapp como mujeres, le ofrecieron trabajos sexuales. “No es un trabajo como tal, es un tipo suggar, sin tener que verlo o salir con él si quieres más info me dices. A mí me dan mínimo 4 mil por semana”, dice uno de los mensajes personales que recibió. “Ok, mira tengo una agencia, te gusta el sexo, de eso se trata si te interesa para darte más información puedes calarte un servicio una semana el tiempo que quieras trabajar el trabajo solo es para Saltillo”, dice otro comentario ahora por vía whatsapp. En su intención por buscar empleo, también envió otro mensaje para la ampliación de información vía whatsapp, donde recibió ofertas ahora, para producción en plataformas dedicadas a la promoción sexual y de desnudos. “Ok mira, las entrevistas o casting es para personas que quieran hacer colaboración conmigo en mi página azul. Te animas?”, dice el comentario. PROPUESTAS LLEGAN A MENORES DE EDAD Una de las preocupaciones manifestadas por la joven es que muchos de estos grupos, regularmente son consultados por menores de edad que están en busca de empleo con las características y el tiempo que pueden ofrecer. En ese sentido, algunos de los comentarios acertaron la teoría de que también a menores de edad se les ha dado información con estas intenciones.

“Confirmo yo pedí trabajo en un grupo y me mandó msj por wsp y me ofreció servicios de ese tipo aún sabiendo que era MENOR DE EDAD”, dijo una de las jóvenes. “Me pasó cuando tenía apenas 16 años, yo quería trabajo y andaba viendo oportunidades. Había una persona contratando personal de cocina para un comedor en zona industrial, lo raro era q ellos pasaban por ti hasta tu domicilio para la entrevista, la verdad yo era muy ingenua y de no ser porque mi novio y mis papás no me dejaron me rajé. Son muy insistentes así q cuidado”, dice otro comentario.

Al respecto, VANGUARDIA consultó con la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de verificar si en los ciberpatrullajes o en las denuncias promovidas por ciudadanos se ha identificado la situación, sin embargo, manifestaron que hasta la fecha, los casos no han sido denunciados de manera formal. Aunque algunas de las jóvenes, incluyendo la que hizo esta denuncia pública advirtieron que la plataforma Facebook por algún motivo restringió sus perfiles, en una consulta realizada por VANGUARDIA, se pudo observar que los grupos mencionados permanecen vigentes y operando, algunos de ellos hasta con 25 mil miembros.

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