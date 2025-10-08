Denuncian tratos inhumanos en anexo de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 8 octubre 2025
    Denuncian tratos inhumanos en anexo de Ramos Arizpe
Sigue el juicio oral del anexo, ya casi cumple una semana de desahogo de pruebas

De las siete personas que fueron requeridas para declarar en torno al crimen ocurrido en el anexo “El Rostro de Jesús”, solo comparecieron tres testigos, quienes confesaron haber recibido malos tratos por parte de los padrinos.

Uno de los comparecientes fue Luis Ricardo N., a quien se le cuestionó el motivo de su presencia. Él declaró sobre el homicidio que aún no olvida, registrado el 23 de febrero de 2023 en el anexo donde estaba internado. Relató que esa noche escuchó ruidos y presenció cómo la víctima, Ismael, fue sometida a torturas.

Los involucrados —Alejandro N., Romeo N., Christian N., Juan N. y Roberto N.— utilizaron una tabla para castigarlos. También les aplicaron toques eléctricos en los glúteos. Al término de este testimonio, la presidenta de la Sala Penal número 10, Zaida Cervantes, ordenó llamar al resto de los testigos.

Estos también mencionaron haber sido víctimas de golpes por parte de los mismos encargados del centro de ayuda, ubicado dentro del parque industrial Santa María, en Ramos Arizpe.

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!