Deporte, cultura y formación es lo que ofrece agosto en el Mes de la Juventud en Saltillo

Conferencias, actividades deportivas, espacios de participación ciudadana, talleres, eventos culturales y acciones de desarrollo personal integran la cartelera del Mes de la Juventud 2026, un programa que durante agosto reunirá a cientos de jóvenes de Saltillo en una agenda diseñada para impulsar el talento, el emprendimiento, el liderazgo y la convivencia. La programación contempla eventos distribuidos a lo largo del mes con el objetivo de ofrecer alternativas de formación, recreación y participación para estudiantes, emprendedores, artistas, deportistas y jóvenes interesados en fortalecer sus habilidades personales y profesionales. La iniciativa busca convertir agosto en un espacio permanente de encuentro para este sector de la población.

La cartelera fue presentada por el Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Saltillo. Durante el anuncio se informó que, por primera ocasión, las actividades abarcarán todo el mes y estarán dirigidas a jóvenes de distintos sectores de la ciudad. Entre las acciones previstas se incluyen encuentros con líderes juveniles, conferencias, actividades recreativas, programas comunitarios y dinámicas enfocadas en fomentar la participación social, el desarrollo académico y la construcción de proyectos de vida. De acuerdo con los organizadores, el programa pretende acercar mayores oportunidades de crecimiento a las juventudes mediante espacios donde puedan intercambiar experiencias, desarrollar nuevas competencias y participar activamente en iniciativas de impacto social.

En la presentación participaron representantes de instituciones educativas, organizaciones juveniles y autoridades estatales y municipales, quienes dieron a conocer la agenda que se desarrollará durante todo agosto en diferentes sedes de la ciudad.