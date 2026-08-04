Deporte, cultura y formación es lo que ofrece agosto en el Mes de la Juventud en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Deporte, cultura y formación es lo que ofrece agosto en el Mes de la Juventud en Saltillo
    La cartelera del Mes de la Juventud contempla actividades culturales, deportivas, recreativas y de formación que se desarrollarán durante agosto en distintos espacios de Saltillo. CORTESÍA

La organización del programa corre a cargo del Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con dependencias municipales y estatales

Conferencias, actividades deportivas, espacios de participación ciudadana, talleres, eventos culturales y acciones de desarrollo personal integran la cartelera del Mes de la Juventud 2026, un programa que durante agosto reunirá a cientos de jóvenes de Saltillo en una agenda diseñada para impulsar el talento, el emprendimiento, el liderazgo y la convivencia.

La programación contempla eventos distribuidos a lo largo del mes con el objetivo de ofrecer alternativas de formación, recreación y participación para estudiantes, emprendedores, artistas, deportistas y jóvenes interesados en fortalecer sus habilidades personales y profesionales. La iniciativa busca convertir agosto en un espacio permanente de encuentro para este sector de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/clausuran-anexo-en-monclova-operaba-sin-permisos-y-mantenia-a-29-internos-en-condiciones-de-hacinamiento-IE22624419

La cartelera fue presentada por el Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Saltillo. Durante el anuncio se informó que, por primera ocasión, las actividades abarcarán todo el mes y estarán dirigidas a jóvenes de distintos sectores de la ciudad.

Entre las acciones previstas se incluyen encuentros con líderes juveniles, conferencias, actividades recreativas, programas comunitarios y dinámicas enfocadas en fomentar la participación social, el desarrollo académico y la construcción de proyectos de vida.

De acuerdo con los organizadores, el programa pretende acercar mayores oportunidades de crecimiento a las juventudes mediante espacios donde puedan intercambiar experiencias, desarrollar nuevas competencias y participar activamente en iniciativas de impacto social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/captan-a-conductor-arrastrando-varios-metros-a-mujer-tras-reclamar-por-choque-en-monterrey-CF22630626

En la presentación participaron representantes de instituciones educativas, organizaciones juveniles y autoridades estatales y municipales, quienes dieron a conocer la agenda que se desarrollará durante todo agosto en diferentes sedes de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Juventud
Deportes Saltillo

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ley censura

Ley censura
true

Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
La Ferretería Sieber representa uno de los negocios con mayor arraigo histórico en Saltillo, al mantenerse activa desde 1857.

Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo
Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas.

Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos.

Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
Migrantes intentan cruzar de Marruecos al territorio español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026.

Rumores en redes sociales impulsaron miles de migrantes a emprender una carrera frenética hacia Ceuta

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 24 de julio del 2026.

Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones