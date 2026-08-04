Captan a conductor arrastrando varios metros a mujer, tras reclamar por choque en Monterrey

Lo que pareciera ser un altercado vial como muchos en la Zona Metropolitana de Monterrey terminó con un hecho que pudo ser fatal y que ha consternado a los regiomontanos, hasta el punto de intentar buscar a los involucrados. Sobre la avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, automovilistas captaron el momento en que el conductor de un auto Sentra aceleró, tras un presunto choque al vehículo de una mujer, quien se bajó de su unidad para reclamarle y fue arrastrada por el involucrado, en Monterrey, límites con San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con las imágenes que trasciende en redes sociales, el vehículo involucrado es un Nissan Sentra en color plata con placas de circulación SPZ-585-A del estado de Nuevo León, el cual está estacionado en medio de la avenida de alta circulación. En las imágenes se ve a la mujer, quien vestía una camiseta negra, pantalón de mezclilla azul y lentes, parada junto a la puerta del conductor, aparentemente reclamándole sobre el presunto incidente y llegan a intercambiar algunos manotazos sobre la ventana con el fin de que se hiciera responsable del acto. Pero, en lugar de concluir con el incidente como cualquier otro, al hablarle a las autoridades, el seguro o llegar a un acuerdo, el conductor del automóvil en color plata aceleró y arrastró a la mujer por unos 30 metros hasta que cayó sobre la carpeta asfáltica.

HECHO ASOMBRA En el video, los hechos causaron asombro entre los ocupantes del auto que iba justo detrás del vehículo, quienes le pidieron al conductor que se detuviera para auxiliar a la mujer. La mujer en el lugar fue atendida por conductores que vieron el hecho hasta que posteriormente se solicitó una ambulancia; medios de comunicación destacaron que la mujer de cerca de 50 años, identificada como Abyeni Judith Ortiz Maya, solo presentó algunos golpes en el cuerpo y cabeza, por lo que no requirió traslado. Al inicio del video se observa un vehículo en color azul con un golpe en la cajuela frente al Versa gris, este podría tratarse del auto de la mujer que posteriormente fue arrastrada. También en redes sociales causó indignación, ante la poca ética del conductor y cómo la falta de cultura vial ha sido en incremento por el aumento de las horas de tráfico en el Área Metropolitana de Monterrey.

BUSCAN A CONDUCTOR QUE ARRASTRÓ A MUJER Autoridades de Monterrey y del Estado de Nuevo León buscan al conductor que arrastró con su auto a una mujer en la Avenida Fidel Velázquez. Hasta el momento, las investigaciones continúan por parte de Tránsito de Monterrey, así como del Gobierno Municipal, para identificar al sospechoso por medio de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) regiomontanas, así como las instaladas en comercios e inmuebles privados. Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJENL) rastrea al vehículo Nissan Sentra placas SPZ-585-A, que participó en el incidente vial de ayer en el puente elevado que está a la altura de la calle Luis Moreno, en la Colonia Niño Artillero. (Con información de Reforma)