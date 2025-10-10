Depresión y ansiedad lo llevan a quitarse la vida al sur de Saltillo

La madrugada de este viernes, un hombre fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la colonia Hacienda Narro, en Saltillo. La víctima fue hallada colgada del cortinero de una de las habitaciones, lo que movilizó a las autoridades municipales y estatales hasta el lugar.

El hecho se reportó a través del sistema de emergencias alrededor de las primeras horas del día, en la calle Perla, entre Sierra Hermosa y El Milagro.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso. En el lugar confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado como Eugenio ¨N¨, de 45 años, encontrado en la habitación principal del segundo piso en suspensión incompleta.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Hermila ¨N¨, la noche anterior, cerca de las 23:30 horas, llegó a su domicilio después de su jornada laboral. Al notar que la vivienda estaba completamente a oscuras, se le hizo extraño y comenzó a buscar a su marido.

Al subir a la planta alta encendió la luz y lo descubrió colgado con un cinturón de lona color amarillo. De inmediato solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, por lo que arribaron al sitio oficiales de la Policía Preventiva Municipal como primeros respondientes.

La mujer informó que Eugenio se encontraba bajo tratamiento médico con clonazepam debido a padecimientos de depresión y ansiedad, y que en ocasiones anteriores había intentado atentar contra su vida.

En el sitio no se localizó recado póstumo. Personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la necropsia correspondiente.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en las diligencias y aseguraron como indicio un cortinero metálico que presuntamente fue utilizado como punto de apoyo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico hecho.