Depresión y ansiedad lo llevan a quitarse la vida al sur de Saltillo

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Depresión y ansiedad lo llevan a quitarse la vida al sur de Saltillo
    Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El hombre se quitó la vida en su casa colgándose con un cinturón de lona atado al cortinero de su recámara; autoridades investigan el caso

La madrugada de este viernes, un hombre fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la colonia Hacienda Narro, en Saltillo. La víctima fue hallada colgada del cortinero de una de las habitaciones, lo que movilizó a las autoridades municipales y estatales hasta el lugar.

El hecho se reportó a través del sistema de emergencias alrededor de las primeras horas del día, en la calle Perla, entre Sierra Hermosa y El Milagro.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerte choque deja a un hombre con fractura expuesta, en Saltillo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso. En el lugar confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado como Eugenio ¨N¨, de 45 años, encontrado en la habitación principal del segundo piso en suspensión incompleta.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Hermila ¨N¨, la noche anterior, cerca de las 23:30 horas, llegó a su domicilio después de su jornada laboral. Al notar que la vivienda estaba completamente a oscuras, se le hizo extraño y comenzó a buscar a su marido.

Al subir a la planta alta encendió la luz y lo descubrió colgado con un cinturón de lona color amarillo. De inmediato solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, por lo que arribaron al sitio oficiales de la Policía Preventiva Municipal como primeros respondientes.

La mujer informó que Eugenio se encontraba bajo tratamiento médico con clonazepam debido a padecimientos de depresión y ansiedad, y que en ocasiones anteriores había intentado atentar contra su vida.

En el sitio no se localizó recado póstumo. Personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la necropsia correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto con armas de uso exclusivo del ejército en la carretera Saltillo-Zacatecas

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en las diligencias y aseguraron como indicio un cortinero metálico que presuntamente fue utilizado como punto de apoyo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico hecho.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!