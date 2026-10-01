Derrapa ebrio motociclista y termina hospitalizado en Ramos Arizpe

Un motociclista de 24 años resultó lesionado durante la madrugada del jueves luego de perder el control de la unidad que conducía y derrapar mientras descendía del puente de Analco, en Ramos Arizpe. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento del accidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Dinamo FT150 y, al comenzar el descenso del puente, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control del manubrio, provocando que la motocicleta derrapara sobre la carpeta asfáltica y él terminara cayendo.