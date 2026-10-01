Derrapa ebrio motociclista y termina hospitalizado en Ramos Arizpe

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    Derrapa ebrio motociclista y termina hospitalizado en Ramos Arizpe
    Paramédicos atendieron al joven de 24 años, quien resultó lesionado tras derrapar durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió alrededor de las 01:00 horas; paramédicos lo atendieron en el sitio y posteriormente lo trasladaron para recibir atención médica

Un motociclista de 24 años resultó lesionado durante la madrugada del jueves luego de perder el control de la unidad que conducía y derrapar mientras descendía del puente de Analco, en Ramos Arizpe. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento del accidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Dinamo FT150 y, al comenzar el descenso del puente, por causas que serán determinadas por las autoridades, perdió el control del manubrio, provocando que la motocicleta derrapara sobre la carpeta asfáltica y él terminara cayendo.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe para atender al motociclista, quien al momento del accidente no portaba casco de seguridad, por lo que quedó expuesto a sufrir lesiones de mayor consideración. El hombre vestía pantalón negro y playera blanca y no proporcionó sus generales a los elementos que acudieron a tomar conocimiento.

$!El motociclista no portaba casco de seguridad al momento de sufrir el accidente.
El motociclista no portaba casco de seguridad al momento de sufrir el accidente. MARTÍN ROJAS

Después de recibir los primeros auxilios y ser valorado en el sitio, se determinó que requería atención médica, por lo que fue trasladado en código amarillo al Hospital Ixtlero, donde quedó bajo observación médica.

$!La motocicleta Dinamo FT150 quedó sobre la carpeta asfáltica tras el derrape.
La motocicleta Dinamo FT150 quedó sobre la carpeta asfáltica tras el derrape. MARTÍN ROJAS

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el derrape y determinar las circunstancias en las que el motociclista perdió el control de la unidad.

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