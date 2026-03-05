Derrapa motociclista y camioneta lo embiste en periférico de Saltillo

Dos lesiones ocasionadas por diversos accidentes casi simultáneos fue lo que sufrió un motociclista la tarde de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de la intersección con Nazario Ortiz Garza, en Saltillo. En el percance, ocurrido alrededor de las 14:30 horas, personal de la Cruz Roja atendió a Neftalí ¨N¨, de 31 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Italika sobre los carriles centrales del periférico. TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tras pasar sobre cajas abandonadas en puente vial de Saltillo

Fue antes de llegar al puente de Nazario Ortiz Garza cuando los automóviles comenzaron a detenerse debido a un choque previo. Al intentar frenar, una camioneta se le atravesó en el camino, lo que provocó que el motociclista derrapara y cayera al pavimento. Desafortunadamente, detrás de él circulaba una camioneta Jeep Laredo, conducida por Néstor ¨N¨, de 35 años, quien no alcanzó a detenerse y terminó golpeando al motociclista cuando ya se encontraba en el suelo.

El conductor y su acompañante descendieron de la unidad para verificar el estado del lesionado. Asimismo, otro automovilista que presenció lo ocurrido se detuvo y realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar apoyo. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para controlar el tráfico y abanderar la zona hasta la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado.

Finalmente, se esperó la llegada de las aseguradoras para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. En caso de no lograrse, el accidente será consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.