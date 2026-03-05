Derrapa motociclista y camioneta lo embiste en periférico de Saltillo

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Derrapa motociclista y camioneta lo embiste en periférico de Saltillo
    El motociclista cayó al pavimento al intentar frenar por tráfico detenido y posteriormente fue golpeado por una camioneta que no alcanzó a detenerse. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue trasladado a un hospital privado mientras autoridades municipales controlaban el tráfico y esperaban a las aseguradoras para definir responsabilidades

Dos lesiones ocasionadas por diversos accidentes casi simultáneos fue lo que sufrió un motociclista la tarde de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de la intersección con Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

En el percance, ocurrido alrededor de las 14:30 horas, personal de la Cruz Roja atendió a Neftalí ¨N¨, de 31 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Italika sobre los carriles centrales del periférico.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tras pasar sobre cajas abandonadas en puente vial de Saltillo

Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona del percance para evitar otro accidente mientras se atendía al lesionado. ULISES MARTÍNEZ

Fue antes de llegar al puente de Nazario Ortiz Garza cuando los automóviles comenzaron a detenerse debido a un choque previo. Al intentar frenar, una camioneta se le atravesó en el camino, lo que provocó que el motociclista derrapara y cayera al pavimento.

Desafortunadamente, detrás de él circulaba una camioneta Jeep Laredo, conducida por Néstor ¨N¨, de 35 años, quien no alcanzó a detenerse y terminó golpeando al motociclista cuando ya se encontraba en el suelo.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un motociclista lesionado tras un accidente registrado en el periférico Luis Echeverría Álvarez. ULISES MARTÍNEZ

El conductor y su acompañante descendieron de la unidad para verificar el estado del lesionado. Asimismo, otro automovilista que presenció lo ocurrido se detuvo y realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar apoyo.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para controlar el tráfico y abanderar la zona hasta la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al motociclista y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado.

El motociclista fue trasladado a un hospital privado luego de sufrir lesiones en un accidente ocurrido antes del puente de Nazario Ortiz Garza. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, se esperó la llegada de las aseguradoras para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. En caso de no lograrse, el accidente será consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Saltillo

