vuelca tras pasar sobre cajas abandonadas en puente vial de Saltillo

Luego de presuntamente pasar por arriba de unas cajas de plástico que estaban tiradas sobre la vialidad de Nazario Ortiz Garza, arriba del puente de José Musa de León, un automovilista chocó contra los muros de contención y terminó volcándose, en Saltillo. Alrededor de las 11:30 horas de este jueves se registró el accidente, donde personal de la Policía Municipal de Tránsito acudió a tomar conocimiento del siniestro.

Se trata de Fidencio ¨N¨, de 50 años, quien conducía el vehículo Seat Ibiza, sobre la vialidad mencionada, procedente del periférico. Manifestó Fidencio que, al llegar a la curva, vio las cajas en el pavimento, no alcanzó a esquivarlas y pasó por encima de estas, lo que lo hizo perder el control hacia su mano izquierda, golpeando los muros de contención.

Posteriormente, tras el golpe a la barrera, el auto proyectó estas hacia los carriles contrarios y el vehículo las tomó como rampa, terminando por volcarse hacia su lado derecho, quedando de costado. El conductor, por fortuna, salió sin lesiones y autoridades municipales que tomaron conocimiento le cuestionaron su estado de salud, a lo que dijo estar bien, abanderando el lugar y esperando a la grúa para que levantara el auto y fuera llevado a un corralón, en lo que se esperaba a la aseguradora para que pagara por los daños ocasionados.