vuelca tras pasar sobre cajas abandonadas en puente vial de Saltillo

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    El conductor perdió el control del vehículo, impactó los muros de contención y terminó volcado sobre uno de los carriles. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades municipales abanderaron el área y coordinaron el retiro del vehículo siniestrado, mientras se esperaba la intervención de la aseguradora para cubrir los daños ocasionados

Luego de presuntamente pasar por arriba de unas cajas de plástico que estaban tiradas sobre la vialidad de Nazario Ortiz Garza, arriba del puente de José Musa de León, un automovilista chocó contra los muros de contención y terminó volcándose, en Saltillo.

Alrededor de las 11:30 horas de este jueves se registró el accidente, donde personal de la Policía Municipal de Tránsito acudió a tomar conocimiento del siniestro.

$!Elementos de Tránsito abanderaron la zona mientras una grúa retiraba el vehículo volcado de la vialidad.
Elementos de Tránsito abanderaron la zona mientras una grúa retiraba el vehículo volcado de la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Se trata de Fidencio ¨N¨, de 50 años, quien conducía el vehículo Seat Ibiza, sobre la vialidad mencionada, procedente del periférico.

Manifestó Fidencio que, al llegar a la curva, vio las cajas en el pavimento, no alcanzó a esquivarlas y pasó por encima de estas, lo que lo hizo perder el control hacia su mano izquierda, golpeando los muros de contención.

$!A pesar del aparatoso accidente, el automovilista resultó ileso, de acuerdo con autoridades municipales.
A pesar del aparatoso accidente, el automovilista resultó ileso, de acuerdo con autoridades municipales. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, tras el golpe a la barrera, el auto proyectó estas hacia los carriles contrarios y el vehículo las tomó como rampa, terminando por volcarse hacia su lado derecho, quedando de costado.

El conductor, por fortuna, salió sin lesiones y autoridades municipales que tomaron conocimiento le cuestionaron su estado de salud, a lo que dijo estar bien, abanderando el lugar y esperando a la grúa para que levantara el auto y fuera llevado a un corralón, en lo que se esperaba a la aseguradora para que pagara por los daños ocasionados.

