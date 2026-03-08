Derrapa motociclista y queda bajo camión en Saltillo; resulta lesionado
El accidente ocurrió cuando un vehículo se incorporó repentinamente a la vialidad e impactó de forma lateral a la motocicleta, provocando que el conductor perdiera el control
Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la calle Juan Navarro, a la altura de Río Grijalva, en la colonia Fundadores, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor circulaba de norte a sur y de manera inesperada otro vehículo se incorporó repentinamente a la vialidad, impactándolo de manera lateral.
Tras el impacto, el motociclista perdió el control del vehículo de dos ruedas, derrapó y terminó debajo de un camión de transporte de personal de la empresa DM Control que se encontraba estacionado en el lugar.
Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle atención al conductor, quien presentaba diversas fracturas, principalmente en las piernas. Posteriormente fue trasladado a la Clínica número 2 del IMSS para recibir atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades, pues los afectados acudirán para levantar una denuncia y poder dar con el responsable para que se haga cargo de los daños ocasionados.