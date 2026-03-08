Derrapa motociclista y queda bajo camión en Saltillo; resulta lesionado

Saltillo
/ 8 marzo 2026
    Derrapa motociclista y queda bajo camión en Saltillo; resulta lesionado
    Paramédicos atendieron al conductor lesionado en el lugar del accidente ocurrido en la colonia Fundadores. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió cuando un vehículo se incorporó repentinamente a la vialidad e impactó de forma lateral a la motocicleta, provocando que el conductor perdiera el control

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la calle Juan Navarro, a la altura de Río Grijalva, en la colonia Fundadores, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor circulaba de norte a sur y de manera inesperada otro vehículo se incorporó repentinamente a la vialidad, impactándolo de manera lateral.

El motociclista terminó debajo de un camión de transporte de personal tras perder el control de la unidad. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, el motociclista perdió el control del vehículo de dos ruedas, derrapó y terminó debajo de un camión de transporte de personal de la empresa DM Control que se encontraba estacionado en el lugar.

El lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle atención al conductor, quien presentaba diversas fracturas, principalmente en las piernas. Posteriormente fue trasladado a la Clínica número 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades, pues los afectados acudirán para levantar una denuncia y poder dar con el responsable para que se haga cargo de los daños ocasionados.

