Derrapa motociclista y queda bajo camión en Saltillo; resulta lesionado

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la calle Juan Navarro, a la altura de Río Grijalva, en la colonia Fundadores, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor circulaba de norte a sur y de manera inesperada otro vehículo se incorporó repentinamente a la vialidad, impactándolo de manera lateral.

TE PUEDE INTERESAR: Pierde hombre la vida tras machetazo, al sur de Saltillo; hay un detenido