Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo
    El pavimento mojado y la velocidad provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor y sus acompañantes no presentaron lesiones, aunque el vehículo fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales por los daños causados

Un automovilista terminó estrellándose contra los postes de seguridad de una farmacia la mañana de este lunes en Saltillo, tras dar la vuelta a exceso de velocidad y derrapar debido a esto.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, movilizándose personal de la Policía Municipal de Tránsito al cruce de Álamo y Venustiano Carranza, en la colonia Jardín.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante

$!La camioneta Chevrolet F-150 terminó sobre la banqueta tras derribar los postes de seguridad de la farmacia.
La camioneta Chevrolet F-150 terminó sobre la banqueta tras derribar los postes de seguridad de la farmacia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En la esquina donde se localiza una farmacia fue a dar el vehículo Chevrolet F-150, donde el conductor y sus acompañantes, trabajadores de la obra, resultaron ilesos.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al cruce de Álamo y Venustiano Carranza para tomar conocimiento del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al cruce de Álamo y Venustiano Carranza para tomar conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente se presentó luego de que el operador intentó dar vuelta para tomar Álamo, pero debido a la velocidad a la que circulaba no logró detenerse por el pavimento mojado y continuó de frente hacia la banqueta, derribando los postes de seguridad.

$!Los ocupantes de la unidad resultaron ilesos pese a los daños materiales.
Los ocupantes de la unidad resultaron ilesos pese a los daños materiales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de Tránsito que tomó conocimiento del accidente solicitó una grúa para trasladar el vehículo a un corralón, donde permanecerá mientras se cubren los daños ocasionados, al ser consignado el siniestro ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

San Esteban: El mártir guapo
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
Nick Torres, MVP de la Liga Mexicana de Béisbol, tras firmar con los Yankees de Nueva York, equipo con el que buscará debutar en Grandes Ligas en la temporada 2026.

Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees
Una vieja tableta apoyada en una mesa para usarla como reproductor multimedia.

¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior
Stargate de OpenAI, el mayor proyecto de centro de datos de Estados Unidos, se ubicará en Abilene, Texas.

En busca de un auge económico, la Casa Blanca descarta los riesgos de la IA