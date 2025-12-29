Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo

Un automovilista terminó estrellándose contra los postes de seguridad de una farmacia la mañana de este lunes en Saltillo, tras dar la vuelta a exceso de velocidad y derrapar debido a esto.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, movilizándose personal de la Policía Municipal de Tránsito al cruce de Álamo y Venustiano Carranza, en la colonia Jardín.

