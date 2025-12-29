Derrapa y derriba postes de seguridad en farmacia de Saltillo
El conductor y sus acompañantes no presentaron lesiones, aunque el vehículo fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales por los daños causados
Un automovilista terminó estrellándose contra los postes de seguridad de una farmacia la mañana de este lunes en Saltillo, tras dar la vuelta a exceso de velocidad y derrapar debido a esto.
El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, movilizándose personal de la Policía Municipal de Tránsito al cruce de Álamo y Venustiano Carranza, en la colonia Jardín.
En la esquina donde se localiza una farmacia fue a dar el vehículo Chevrolet F-150, donde el conductor y sus acompañantes, trabajadores de la obra, resultaron ilesos.
El accidente se presentó luego de que el operador intentó dar vuelta para tomar Álamo, pero debido a la velocidad a la que circulaba no logró detenerse por el pavimento mojado y continuó de frente hacia la banqueta, derribando los postes de seguridad.
Personal de Tránsito que tomó conocimiento del accidente solicitó una grúa para trasladar el vehículo a un corralón, donde permanecerá mientras se cubren los daños ocasionados, al ser consignado el siniestro ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.