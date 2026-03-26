Derriba a menor de moto al atravesarse sin precaución en Saltillo

Una mujer fue señalada como responsable de un accidente ocurrido la mañana de este jueves en el cruce de la avenida Central y calle 19, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo, al atravesarse al paso de un motociclista. La mujer, identificada como Alejandra ¨N¨, de 34 años, circulaba por la calle 19 con dirección a avenida Oriente; sin embargo, no se percató de la motocicleta que transitaba con dirección a Fundadores.

Al no verlo, se atravesó en su trayectoria, por lo que Pedro Abdel ¨N¨, de 17 años, no logró detenerse ni esquivar el impacto, cayendo al pavimento y lesionándose la cabeza, ya que no portaba casco de seguridad. Tras el accidente, testigos dieron aviso al número de emergencias 911, solicitando una ambulancia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al joven.

Afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad, únicamente cortes leves, uno de ellos en la frente, que generó abundante sangrado, pero sin riesgo mayor. El joven permaneció en el lugar en espera de la aseguradora del vehículo Kia. Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de los hechos y ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, además de que se otorgó un pase médico al afectado.