Derriba a motociclista al intentar dar vuelta en ‘U’ y lo deja lesionado en Saltillo

Tras participar en un accidente vial, un motociclista resultó con un traumatismo abdominal y fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS la tarde de este lunes, en la calle Paseo del Agua, entre Juan Navarro y Cristóbal Pereas, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Bronco intentó realizar una vuelta en “U” tras salir de una tienda para dirigirse hacia la calle Cristóbal Pereas.