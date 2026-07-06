Derriba a motociclista al intentar dar vuelta en ‘U’ y lo deja lesionado en Saltillo

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Saltillo
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    Derriba a motociclista al intentar dar vuelta en ‘U’ y lo deja lesionado en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta intentó realizar una vuelta en “U”, presuntamente invadiendo el paso de la motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la camioneta fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades

Tras participar en un accidente vial, un motociclista resultó con un traumatismo abdominal y fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS la tarde de este lunes, en la calle Paseo del Agua, entre Juan Navarro y Cristóbal Pereas, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Bronco intentó realizar una vuelta en “U” tras salir de una tienda para dirigirse hacia la calle Cristóbal Pereas.

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Durante la maniobra, Miguel “N”, de 29 años, presuntamente se atravesó al paso de la motocicleta que circulaba con dirección a Juan Navarro, quitándole el derecho de paso y provocando el impacto.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista, identificado como José Guadalupe “N”, de 29 años, salió proyectado contra el pavimento tras la colisión, quedando a un costado de la camioneta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarlo e inmovilizarlo, determinaron trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS para que recibiera atención médica especializada.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba un traumatismo abdominal y posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba un traumatismo abdominal y posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la camioneta fue detenido por elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

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