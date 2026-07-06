Derriba a motociclista al intentar dar vuelta en ‘U’ y lo deja lesionado en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor de la camioneta fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades
Tras participar en un accidente vial, un motociclista resultó con un traumatismo abdominal y fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS la tarde de este lunes, en la calle Paseo del Agua, entre Juan Navarro y Cristóbal Pereas, en Saltillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Bronco intentó realizar una vuelta en “U” tras salir de una tienda para dirigirse hacia la calle Cristóbal Pereas.
Durante la maniobra, Miguel “N”, de 29 años, presuntamente se atravesó al paso de la motocicleta que circulaba con dirección a Juan Navarro, quitándole el derecho de paso y provocando el impacto.
El motociclista, identificado como José Guadalupe “N”, de 29 años, salió proyectado contra el pavimento tras la colisión, quedando a un costado de la camioneta.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarlo e inmovilizarlo, determinaron trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS para que recibiera atención médica especializada.
El conductor de la camioneta fue detenido por elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.