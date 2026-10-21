Roban vehículo de una vivienda mientras el dueño dormía en Saltillo; horas más tarde fue recuperado
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El propietario escuchó ruidos alrededor de las 02:00 horas y descubrió que el portón estaba abierto; además, notó que faltaba su celular y que habían revisado la bolsa de su pareja
Aprovechando la tranquilidad de la madrugada, presuntos ladrones ingresaron a una vivienda de la colonia Topochico, en Saltillo y se apoderaron de un automóvil que se encontraba estacionado en el domicilio. El propietario se percató de lo ocurrido luego de escuchar ruidos que interrumpieron su descanso, pero, al revisar, ya no encontró su vehículo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas del miércoles, sobre la calle José María Lafragua, cuando Juan Carlos escuchó varios ruidos provenientes del exterior de su casa. Al bajar de su habitación para averiguar qué sucedía, observó que el acceso principal estaba entrecerrado y, al acercarse, descubrió que el portón se encontraba completamente abierto.
Fue entonces cuando el afectado se dio cuenta de que había desaparecido su Mazda 3, de color gris. De inmediato intentó comunicarse con las corporaciones de seguridad; sin embargo, también notó que su teléfono celular ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado y que la bolsa de su pareja había sido revisada minuciosamente, lo que levantó sospechas de que los responsables buscaron otros objetos de valor dentro de la vivienda.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre el vehículo sustraído. Tras realizar una inspección en los alrededores, los oficiales orientaron al afectado para que presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de iniciar las investigaciones y tratar de localizar el automóvil.
Según declaró Juan Carlos, existe la posibilidad de que los responsables conocieran la vivienda, pues las llaves del vehículo se encontraban en un sitio específico que únicamente él, sus familiares y algunas personas que habían ingresado al domicilio conocían. Las autoridades deberán investigar esta versión y revisar los indicios disponibles para establecer cómo ocurrió el robo y dar con los presuntos responsables.
Horas más tarde, se informó que el Mazda 3 fue localizado en una calle cercana al domicilio, por lo que el propietario pudo recuperar su vehículo. Tras revisarlo, se confirmó que únicamente le habían sustraído una caja de herramientas. Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer el robo e identificar a los responsables.