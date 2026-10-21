Roban vehículo de una vivienda mientras el dueño dormía en Saltillo; horas más tarde fue recuperado

Aprovechando la tranquilidad de la madrugada, presuntos ladrones ingresaron a una vivienda de la colonia Topochico, en Saltillo y se apoderaron de un automóvil que se encontraba estacionado en el domicilio. El propietario se percató de lo ocurrido luego de escuchar ruidos que interrumpieron su descanso, pero, al revisar, ya no encontró su vehículo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas del miércoles, sobre la calle José María Lafragua, cuando Juan Carlos escuchó varios ruidos provenientes del exterior de su casa. Al bajar de su habitación para averiguar qué sucedía, observó que el acceso principal estaba entrecerrado y, al acercarse, descubrió que el portón se encontraba completamente abierto.

Fue entonces cuando el afectado se dio cuenta de que había desaparecido su Mazda 3, de color gris. De inmediato intentó comunicarse con las corporaciones de seguridad; sin embargo, también notó que su teléfono celular ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado y que la bolsa de su pareja había sido revisada minuciosamente, lo que levantó sospechas de que los responsables buscaron otros objetos de valor dentro de la vivienda.