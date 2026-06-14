Derriba luminaria y abandona su vehículo tras aparatoso percace al sur de Saltillo

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    Derriba luminaria y abandona su vehículo tras aparatoso percace al sur de Saltillo
    Un vehículo Volkswagen terminó con severos daños materiales luego de impactarse contra una luminaria ubicada sobre el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, a la altura del 69 Batallón de Infantería. MARTÍN ROJAS

Familiares del conductor acudieron al lugar del accidente para responder por los daños ocasionados, luego de que el responsable huyera y dejara abandonada la unidad siniestrada

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen abandonó su unidad totalmente destrozada tras impactarse contra una luminaria, la cual derribó por completo a la altura del 69 Batallón de Infantería, al sur de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:30 horas, cuando el responsable conducía a bordo de un vehículo Volkswagen, línea Jetta, sobre el bulevar Antonio Cárdenas con dirección de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-estrella-motociclista-contra-un-arbol-y-queda-gravemente-herido-en-saltillo-DH21374623
$!Horas después del accidente, familiares del presunto responsable se presentaron en el lugar para dialogar con las autoridades y hacerse cargo de los daños ocasionados al patrimonio municipal.
Horas después del accidente, familiares del presunto responsable se presentaron en el lugar para dialogar con las autoridades y hacerse cargo de los daños ocasionados al patrimonio municipal. MARTÍN ROJAS

El involucrado, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante metros antes de la intersección con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de un semáforo ubicado frente a una tienda de conveniencia. Lo anterior ocasionó que se subiera al camellón central, donde derribó una luminaria.

Posteriormente, el responsable huyó del sitio con rumbo desconocido, abandonando el vehículo en el lugar.

$!De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del volante cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad, provocando que derribara por completo la estructura metálica.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del volante cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad, provocando que derribara por completo la estructura metálica. MARTÍN ROJAS

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al siniestro para brindarle ayuda al conductor; sin embargo, este ya no se encontraba en el sitio.

Asimismo, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación con el fin de prevenir otro accidente.

Finalmente, familiares del implicado acudieron al lugar para entrevistarse con las autoridades y responder por los daños ocasionados al municipio.

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