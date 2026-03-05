Saltillo: se deslinda Notaría 133 de señalamientos por ruido en el Centro Histórico

    Ayer, habitantes del Centro Histórico acudieron a la Presidencia Municipal para exigir el cierre de bares que, aseguran, generan exceso de ruido, basura y disturbios durante la noche. VANGUARDIA

La Notaría 133 dio a conocer que sus oficinas no se encuentran en el Centro Histórico ni se ha visto envuelta en quejas por ruido

A través de un comunicado emitido este jueves, la Notaría 133 de Saltillo se deslindó de los señalamientos por ruido realizados ayer por parte de vecinos del Centro Histórico.

La oficina a cargo del notario Rodrigo Antonio Valdez, expuso que su oficina ni siquiera se encuentra en la zona centro de la ciudad, sino en la Plaza Magnolias del bulevar Eulalio Gutiérrez, al norte de Saltillo.

“Lamentamos que existan personas que se consideren afectadas por cualquier situación; sin embargo, rechazamos categóricamente cualquier intento de difamación en contra del suscrito Notario y de esta Notaría”, refirió el comunicado.

Asimismo reiteró que la oficina “trabaja con apego a la legalidad , la honestidad y el respeto al Estado de Derecho”.

La mañana de este miércoles, un grupo de habitantes del Centro Histórico de Saltillo acudió a la presidencia municipal a solicitar el cierre de bares en el sector que, acusan, exceden los límites de ruido permitidos y propician basura y suciedad en las calles.

Durante esta exigencia, una de las afectadas refirió -en una transmisión en vivo a través de VANGUARDIA- que la Notaría 133 realizó fiestas hasta altas horas de la noche y pretende abrir un bar llamado Leona Vicario.

No obstante, la Notaría ubicada en el lugar señalado, es decir en la calle General Cepeda esquina con Mariano Escobedo, es la número 131.

VECINOS OFRECEN DISCULPA

A través de un comunicado compartido a este medio, los integrantes de la organización Vecinos 25000 ofrecieron una disculpa al notario por la confusión al momento de señalar las problemáticas que les quejan en el Centro Histórico.

“El día de ayer, las vecinas mencionaron equivocadamente a la Notaría 133 de Saltillo, que NO se encuentra ubicada en la Zona Centro sino en Plaza Magnolias, y que se ha deslindado de señalamientos muy oportunamente.

“Por este error pedimos una disculpa a dicha notaría y al licenciado notario Rodrigo Valdez Valdés, por haberle vinculado a actos que reprobamos, y que él no ha realizado, y confiamos en que ello no afecte en su trabajo siempre con apego a la legalidad, honestidad y el respeto al Estado de Derecho”, expuso el comunicado.

Agregaron que las declaraciones en vivo se dieron a este medio en el contexto de una tercera queja desde el 16 de febrero por ruido excesivo y basura generada por los bares del centro.

“Bares y restaurantes, incumplen reglamentos, y el centro se ha vuelto un lugar no seguro para las infancias y personas adultas. Dentro de las problemáticas se mencionó a una notaría que pretende echar a andar un bar en sus instalaciones y de manera itinerante en diferentes joyas arquitectónicas del centro histórico; quienes habitamos el centro no deseamos que esto suceda no sólo por falta de aprobación de vecinas y vecinos, sino por otras prácticas corruptas que ha realizado”, agregó el comunicado vecinal.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

