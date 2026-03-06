Desalojan a mujer de su propia casa, en Saltillo

Una verdadera pesadilla fue la que vivió una habitante de la colonia Colinas de San Francisco, luego de que presuntamente fuera despojada de su propia casa por órdenes de una lideresa.

La afectada, Rosalina Reyes, tenía más de 20 años de haber adquirido mediante compra-venta el domicilio ubicado en la calle Francisco Solano 436. El lunes 2 de marzo del presente año, al llegar al inmueble, se encontró con que en el interior había un desconocido. Tras sorprenderlo dentro de la vivienda, el sujeto se identificó con el nombre de Jonathan.

A pesar de que reportó el allanamiento de morada a las autoridades, al lugar acudió una patrulla de la Policía Preventiva Municipal. El desconocido informó a los policías que dicho domicilio le había sido rentado por quien dijo ser el dueño, identificado como Luis Eduardo N. La afectada asegura que los oficiales se pusieron a favor del “invasor” y que a ella no le permitieron ingresar para recuperar los bienes que tenía en el interior.

Rosalina insistió en que se arrestara al sujeto y solicitó poder sacar sus documentos que la acreditan como dueña, así como recibos de compra-venta. Permaneció en el exterior de la casa con la esperanza de encarar al nuevo inquilino y recuperar al menos algunas de sus pertenencias. Sin embargo, los oficiales sometieron a Rosalina Reyes para trasladarla a las celdas, bajo la excusa de alterar el orden público.

La mujer identificó a la policía Francisca Contreras López como la oficial que la trasladó a las celdas municipales. Posteriormente, un juez calificador la dejó en libertad y, debido a la situación que enfrenta, tuvo que mudarse a otro domicilio ubicado en la colonia Provivienda. La afectada ya compareció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia formal.

También mencionó que días antes de su desalojo acudió un sujeto que se hizo pasar como elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Este le dejó una supuesta notificación de desalojo que no portaba logotipos de alguna institución pública ni estaba firmada por un juez.

“Todo este desalojo lo planeó una lideresa y un comandante de la policía de apellido Berrueto la ayudó. Para mí es una injusticia lo que hicieron en mi contra”, declaró la denunciante para VanguardiaMX y El GuardiánMX.