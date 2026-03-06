Lo chocan y termina volcado, en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Lo chocan y termina volcado, en Arteaga
    El auto quedó volcado después de haber recibido el impacto.
    Lo chocan y termina volcado, en Arteaga
    Lo chocan y termina volcado, en Arteaga
    Lo chocan y termina volcado, en Arteaga

Conductora se asusta con tráiler y al cambiar de carril choca y hace volcar otro auto

Un joven logró sobrevivir a un doble accidente con volcadura que sufrió la tarde de este viernes en el libramiento Óscar Flores Tapia.

El accidente ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde, cuando la conductora de un vehículo Nissan Versa circulaba de sur a norte. Aseguró que, al llegar al kilómetro 11 de la carretera estatal 124 (libramiento Óscar Flores Tapia), un tráiler la presionó para que avanzara a mayor velocidad.

El operador le hizo señas con las luces, por lo que ella cambió del carril central al izquierdo; sin embargo, no se percató de que se aproximaba otro vehículo. Se trataba de un Chevrolet Aveo color gris, al cual impactó con el ángulo delantero izquierdo contra el costado derecho del vehículo afectado.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a veracruzano de 83 años sin vida en hotel de Saltillo

El conductor afectado, identificado como Luis Antonio N., de 30 años de edad, perdió el control del automóvil, dio medio giro y terminó volcándose. Al momento de la volcadura, el coche derrapó varios metros y fue a impactarse contra la caja de un tráiler. El tractocamión se encontraba sobre el acotamiento, donde el operador intentaba incorporarse nuevamente al carril contrario.

El lesionado fue valorado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, Coahuila. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que solo presentó una lesión abrasiva en el antebrazo izquierdo. El accidente será consignado por elementos de la Policía Estatal ante la agencia del Ministerio Público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?