Lo chocan y termina volcado, en Arteaga

Un joven logró sobrevivir a un doble accidente con volcadura que sufrió la tarde de este viernes en el libramiento Óscar Flores Tapia.

El accidente ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde, cuando la conductora de un vehículo Nissan Versa circulaba de sur a norte. Aseguró que, al llegar al kilómetro 11 de la carretera estatal 124 (libramiento Óscar Flores Tapia), un tráiler la presionó para que avanzara a mayor velocidad.

El operador le hizo señas con las luces, por lo que ella cambió del carril central al izquierdo; sin embargo, no se percató de que se aproximaba otro vehículo. Se trataba de un Chevrolet Aveo color gris, al cual impactó con el ángulo delantero izquierdo contra el costado derecho del vehículo afectado.

El conductor afectado, identificado como Luis Antonio N., de 30 años de edad, perdió el control del automóvil, dio medio giro y terminó volcándose. Al momento de la volcadura, el coche derrapó varios metros y fue a impactarse contra la caja de un tráiler. El tractocamión se encontraba sobre el acotamiento, donde el operador intentaba incorporarse nuevamente al carril contrario.

El lesionado fue valorado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, Coahuila. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que solo presentó una lesión abrasiva en el antebrazo izquierdo. El accidente será consignado por elementos de la Policía Estatal ante la agencia del Ministerio Público.